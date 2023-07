Superpuchar Beligii, Barcelona kontra Juventus, Ekstrakiga - weekend w Eleven Sports

Łukasz Szewczyk

• W najbliższy weekend widzowie ELEVEN SPORTS będą mogli obejrzeć mecz towarzyski rozgrywany w ramach Soccer Champions Tour, w którym FC Barcelona Roberta Lewandowskiego zmierzy się z Juventusem FC, reprezentowanym przez Wojciecha Szczęsnego i Arkadiusza Milika.

• Spore emocje czekają również fanów belgijskiego futbolu, za sprawą spotkania o Superpuchar Belgii.

Spotkanie europejskich potęg futbolu - mistrzów Hiszpanii i Starej Damy - zainauguruje rozgrywany w USA. Fani Blaugrany liczą, że na murawie zaprezentują się niedawno sprowadzeni zawodnicy - İlkay Gündoğan czy Iñigo Martínez. Zaś kibice ekipy z Turynu mają zapewne nadzieję, że na placu boju zamelduje się Amerykanin Timothy Weah. Polscy widzowie czekają też na występ Roberta Lewandowskiego, Wojciecha Szczęsnego i Arkadiusza Milika.Już tylko dwie kolejki pozostały do ostatecznych rozstrzygnięć w fazie zasadniczej PGE Ekstraligi. Przedostatnią serię zmagań otworzy mecz w Toruniu, gdzie miejscowy FOR NATURE SOLUTIONS KS APATOR podejmie CELLFAST WILKI Krosno. Jeśli gospodarze chcą mieć pewność, że do ostatniej potyczki losy awansu do ćwierćfinałów będą mieli we własnych rękach, nie mogą sobie pozwolić na potknięcie w meczu z beniaminkiem. Nie będzie to jednak proste zadanie, gdyż krośnianie pokazali już w tym sezonie, że wiedzą, jak ograć ekipę z Torunia.Emocji nie zabraknie również w drugim piątkowym spotkaniu. BETARD SPARTA Wrocław jedzie do Leszna, by w starciu z FOGO UNIĄ przedłużyć niewiarygodną serię dwunastu kolejnych zwycięstw. Z kolei ich rywale, dowodzeni przez doświadczonego Janusza Kołodzieja, liczą na udany rewanż za kwietniową wysoką porażkę na Stadionie Olimpijskim. Strata punktów może mieć dla lesznian bardzo bolesne konsekwencje w kontekście walki o miejsce w rundzie play-off.W meczu o Superpuchar Belgii, który odbędzie się na tydzień przed startem Jupiler Pro League, zwycięzca ligi i zdobywca krajowego pucharu Royal Antwerp FC, zmierzy się z KV Mechelen. Dla piłkarzy z Antwerpii miniony sezon był najlepszym od 1957 roku, kiedy po raz ostatni sięgnęli po tytuł mistrza kraju. Teraz powalczą o trofeum, którego jeszcze nie mają w gablocie. Na ławce trenerskiej mistrza Belgii zasiądzie Mark van Bommel, były piłkarz AC Milanu, FC Bayernu Monachium czy FC Barcelony, zaś zespół z Mechelen poprowadzi Steven Defour, który jako piłkarz reprezentował zarówno Royal Antwerp FC, jak i KV Mechelen, gdzie przed dwoma laty zakończył karierę. Języczkiem u wagi w potyczce o Superpuchar może być postawa doświadczonych i skutecznych - Vincenta Janssena po stronie gospodarzy i Geoffry Hairemansa w szeregach gości.Na torze wyścigowym w Kielcach odbędzie się trzecia rundaX SpeedGames. Widzowie ELEVEN SPORTS będą mogli obejrzeć finałowe zmagania w kategorii Pro, w których szanse zaprezentowania się dostanie szesnastu najlepszych kierowców. Po dwóch rundach na czele stawki znajduje się Paweł Korpuliński, a tuż za jego plecami plasują się Marco Zakouril i Dawid Sposób. Różnice między tymi zawodnikami są jednak na tyle niewielkie, że fani tego sportu mogą być pewni, iż emocji nie zabraknie, a kielecka rywalizacja może wywrócić klasyfikację do góry nogami.Plan transmisji:Piątek (21 lipca):• 17:30 Ekstraliga:(Eleven Sports 1)komentarz: Marcin Musiał, Marcin Kuźbickistudio: Marcelina Rutkowska-Konikiewicz, Daniel Kaczmarek• 20:15 PGE Ekstraliga:(Eleven Sports 1)komentarz: Michał Korościel, Maciej Markowskistudio: Anita Mazur, Sławomir KryjomNiedziela (23 lipca):• 04:00 Soccer Champions Tour:(Eleven Sports 1)komentarz: Mateusz Święcicki, Marcin Gazda,• 16:30: 3. runda - Tor Wyścigowy Kielce (Eleven Sports 2)• 17:55 Superpuchar Belgii:(Eleven Sports 1)komentarz: Patryk Mirosławski,