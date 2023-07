Wraca Ekstraklasa, hity Ekstraligi i 1 ligi żużlowej, tenis - weekend w Canal+ Sport

Łukasz Szewczyk

• Sportowy weekend w Canal+

• Pierwsza kolejka nowego sezon PKO Bank Polski Ekstraklasy, hit w PGE Ekstralidze oraz 1. Lidze Żużlowej, a do tego tenisowe emocje w turniejach WTA 250

Startuje nowy sezon PKO Bank Polski Ekstraklasy. Przed kibicami 34 ligowe kolejki, 306 meczów i ponad 27 540 minut emocji. Wszystkie mecze nowego sezonu PKO BP Ekstraklasy będzie można obejrzeć tylko w Canal+ oraz w serwisie streamingowym Canal+ Online. Do oglądania spotkań zachęca bohater nowej kampanii reklamowej Canal+ , piłkarski sędzia Szymon Marciniak.Rozgrywki w sezonie 23/24 zainaugurowane zostaną w Poznaniu, gdzie miejscowa Warta zmierzy się w meczu otwarcia z Pogonią Szczecin. Dla podopiecznych Dawida Szulczka czwarty sezon z rzędu w najwyższej klasie rozgrywkowej zaczyna się od niemałego wyzwania. Do Grodziska Wielkopolskiego przyjeżdża bowiem Pogoń Szczecin, której celem jak co roku jest walka o najwyższe lokaty. W drugim piątkowym meczu Legia podejmie ŁKS. Łódzki klub to jeden z trzech tegorocznych beniaminków. Łodzianie po trzech latach wracają do najwyższej klasy rozgrywkowej i już na starcie czeka ich bardzo trudne zadanie. Rywalami podopiecznych trenera Moskala będzie Legia Warszawa - aktualny wicemistrz Polski, zdobywca Pucharu Polski oraz świeżo upieczony zdobywca Superpucharu. Według wielu ekspertów w nadchodzącym sezonie Legia będzie jednym z głównych faworytów do zdobycia tytułu mistrzowskiego, a jako pierwszy formę Legii sprawdzi właśnie ŁKS. Spotkanie Legia - ŁKS będą mogli obejrzeć wszyscy piłkarscy kibice, mecz będzie transmitowany na otwartym kanale YouTube Canal+ Sport W sobotę swoje pierwsze spotkania rozegrają kolejni faworyci tego sezonu - Raków Częstochowa oraz Lech Poznań. Zanim jednak swoje mecze rozpoczną mistrz Polski i brązowy medalista z ostatniego sezonu, na boisku w Mielcu o godzinie 15:00 swoje spotkanie rozpocznie miejscowa Stal. Rywal? Cracovia. Oba zespoły borykają się w ostatnich latach z problemami i ciężko wskazać w tym meczu jednoznacznego faworyta. Na papierze lepiej wygląda zespół z Krakowa, choć wszystko w tym meczu może się wydarzyć. W Częstochowie natomiast swój debiut trenerski w Ekstraklasie zaliczy następca Marka Papszuna - Dawid Szwarga. Raków po zwycięskim otwarciu sezonu w europejskich pucharach, w podobnym stylu będzie chciał otworzyć sezon na ligowym podwórku. Rywalem "Medalików" będzie Jagiellonia Białystok, która musi poradzić sobie z brakiem swojego najlepszego gracza zeszłego sezonu, czyli Marca Guala. Czy drużyna z Podlasia jest w stanie sprawić niespodziankę? O tym piłkarscy kibice przekonają się w sobotnie popołudnie. Ostatnim sobotnim meczem będzie rywalizacja Piasta Gliwice z Lechem Poznań i będzie to według wielu ekspertów najciekawsze spotkanie pierwszej serii gier. Zespół z Poznania przeprowadził bardzo ciekawe transfery i chce powalczyć o mistrzostwo. Jednak już w pierwszym meczu o punkty będzie bardzo trudno, gdyż drużyna prowadzona przez Aleksandara Vukovicia swój ostatni mecz w lidze przegrał pod koniec lutego. Co więcej, Piast Gliwice jest do tej pory najlepiej punktującą drużyną Ekstraklasy 2023 roku. Zapowiada się fenomenalne widowisko! Po zakończeniu spotkania magazyn LIGA+, który poprowadzi Rafał Dębiński.W niedzielę rywalizacja o ligowe punkty wystartuje w Zabrzu. Na stadionie im. Ernesta Pohla Górnik podejmie Radomiaka. Będzie to spotkanie drużyn, które posiadają podobny potencjał i bezpośrednie spotkania to zawsze rywalizacja o przysłowiowe "sześć punktów". W drugim meczu Zagłębie Lubin podejmie na swoim stadionie wracający po wielu latach tułaczki po niższych ligach Ruch Chorzów. Eksperci typują Ruch na zespół, który walczyć będzie w nowych rozgrywkach przede wszystkim o utrzymanie. Ale w tej rywalizacji nie będzie bez szans. Mocną stroną zespołu jest zgranie, ale też ciekawe wzmocnienia, w postaci m. in. doświadczonych zawodników, jak Filip Starzyński czy Michał Buchalik.Ostatnim niedzielnym spotkaniem będzie rywalizacji Widzewa Łódź z Puszczą Niepołomice, która na 100 lecie klubu wywalczyła awans do najwyższej klasy rozgrywkowej. Drużyna prowadzona nieprzerwanie od 2015 roku przez trenera Tomasza Tułacza przez wielu postrzegana jest jako główny kandydat do zajęcia ostatniego miejsca, ale poprzedni sezon pokazał, że Puszcza Niepołomice potrafi prezentować bardzo wysoki poziom. Natomiast zespół z Łodzi po zeszłorocznej piorunującej rundzie jesiennej, zaliczył tragiczną rundę wiosenną, w rezultacie czego zakończył sezon z przewagą tylko czterech punktów nad strefą spadkową. Po meczu magazyn "LIga+ Extra"Pierwszą kolejkę PKO BP Ekstraklasy zakończy poniedziałkowe spotkanie Korony Kielce ze Śląskiem Wrocław. Po ostatnim gwizdku sędziego podsumujemy tę serię gier w stałym magazynie Filipa Surmy, czyli "Ekstraklasa po godzinach".Po krótkiej przerwie wraca najlepsza żużlowa liga świata, PGE Ekstraliga! Przed kibicami "czarnego sportu" kolejna dawka spektakularnych emocji. W niedzielne popołudnie GKM Grudziądz podejmie na własnym stadionie Stal Gorzów i będzie to dla gospodarzy bardzo ważne spotkanie. Grudziądzanie cały czas walczą o awans do fazy play-off. Wygrana na własnym stadionie z zespołem z Gorzowa znacząco przybliżyłaby ich do tego celu. Nicki Pedersen i spółka w ostatnich meczach na własnym torze prezentują się z bardzo dobrej strony i potrafili pokonać już Motor Lubin czy zespół z Torunia. Jak będzie tym razem?Natomiast w drugim niedzielnym spotkaniu kibice będą świadkami prawdziwego hitu PGE Ekstraligi. Drugi zespół ligowej tabeli zmierzy się na własnym stadionie z zespołem zajmującym trzecią lokatę. Motor Lublin kontra Włókniarz Częstochowa. Częstochowianie przystąpią do rywalizacji z Lublinem po serii dwóch porażek z rzędu. Najpierw przegrali u siebie z Betard Spartą Wrocław (39:51), a następnie w Gorzowie Wielkopolskim (38:51). Taki obrót rzecz sprawił, że tym razem trener Lech Kędziora postawił na roszady w składzie. Pod numerem jeden zamiast Leona Madsena zobaczymy Mikkela Michelsena, który rok temu jeździł jeszcze na Lubelszczyźnie. Aktualnego Wicemistrza Świata i Mistrza Europy ujrzymy natomiast pod numerem 5. Miejscami zamienili się też Drabik z Miśkowiakiem. W pierwszym meczu w Częstochowie górą był Motor, który wygrał 49:41. W niedzielnym meczu to Lublinianie będą faworytami. Aczkolwiek Włókniarz to bardzo mocna drużyna i jak przystało na "Lwy" z pewnością będą walczyć do ostatniego biegu.Emocji nie zabraknie także na pierwszoligowych torach. Na sportowych antenach Canal+ i w serwisie streamingowym Canal+ Online kibice będą mogli obejrzeć trzy spotkania. W sobotę ROW Rybnik na własnym torze powalczy o kolejne punkty i umocnienie się na pozycji wicelidera tabeli. Rywal? Arged Malesa Ostrów. Ostrowianie w ostatnich tygodniach prezentują bardzo wysoką formę, co poskutkowało wygranymi m.in. nad Polonią Bydgoszcz czy wyjazdowym zwycięstwem nad Orłem Łódź. Szykuje się bardzo interesujące spotkanie. Tym bardziej że pierwszy mecz zakończył się wygraną Ostrowian 45:44.W pozostałych spotkaniach na pierwszoligowych torach, PSŻ Poznań o ligowe punkty powalczy z Falubazem Zielona Góra, a Polonia Bydgoszcz przed własną publicznością rywalizować będzie z Trans MF Landshut Devils. W obu spotkaniach eksperci wskazują zdecydowanego faworyta, czyli drużyny z Zielonej Góry i Bydgoszczy. Czy faworyci wywiążą się ze swojej roli? Kibice przekonają się o tym w niedzielne popołudnie.To nie koniec, transmitowane będzie spotkanie 2. Ligi Żużlowej. Metalika Recycling Kolejarz Rawicz kontra OK Bedmet Kolejarz Opole. Będzie to rywalizacja ostatniej drużyny z pierwszą. W klubie z Wielkopolski ostatnio wiele się dzieje i pojawiło się nawet ryzyko, że zabraknie go w przyszłorocznych rozgrywkach. Wszyscy przewidują wygraną gości, a wręcz nawet pogrom w ich wykonaniu.W Palermo oraz Budapeszcie trwają tenisowe turnieje WTA. W najbliższy weekend oba turnieje wejdą w decydującą fazę, a kibice tenisa będą mogli oglądać tę rywalizację na sportowych antenach Canal+ oraz w Canal+ Online.Decydujące spotkania turnieju WTA 250 34 Palermo Ladies Open dostępne będą tylko w Canal+ Online. Natomiast rywalizację w WTA 250 Hungarian Grand Prix kibice tenisa będą mogli obserwować w Canal+ Online oraz Canal+ Sport i Canal+ Sport 2.Sobotnie półfinały w Palermo rozpoczną się o 20:00 i 21:30, a w WTA 250 Hungarian Grand Prix rywalizacja o finał wystartuje o 13:00 i 15:00. Natomiast w niedzielę poznamy zwyciężczynie turniejów. O 17:00 rozpocznie się finał turnieju w Budapeszcie, a od 20:30 wystartuje najważniejsze spotkanie turnieju w Palermo.Plan transmisji:Piątek (21 lipca):• 17:30 Ekstraklasa:(Canal+ Sport / Canal+ Family)Komentarz: Michał Mitrut, Wojciech Jagoda• 20:00 - 23.00(Canal+ Sport)Prowadzący: Cezary Olbrycht• 20:30 Ekstraklasa:(Canal+ Sport)Komentarz: Bartosz Gleń, Tomasz WieszczyckiSobota (22 lipca):• 13:50 2 Liga Żużlowa:(Canal+ Sport 5)Komentarz: Maciej Noskowicz, Wojciech DankiewiczReporterzy: Natalia Pietrucha• 14:40 Ekstraklasa:(Canal+ Sport)Komentarz: Żelisław Żyżyński, Michał Trela• 17:10 Ekstraklasa:(Canal+ Sport)Komentarz: Marcin Rosłoń, Rafał Nahorny• 19:30 Ekstraklasa:(Canal+ Sport)Komentarz: Adam Marchliński, Kamil Kosowski• 22:10(Canal+ Sport)Prowadzący: Rafał DębińskiNiedziela (23 lipca):• 10.00(Canal+ Sport)• 13:30 1 Liga Żużlowa:(Canal+ Sport 5)Komentarz: Mateusz Dziopa, Dawid StachyraStudio: Piotr Bugajny, Tomasz Bajerski• 13:55 1 Liga Żużlowa:(Canal+ Sport 5)Komentarz: Robert Sitnicki• 13:55 1 Liga Żużlowa:(Canal+ Online)Komentarz: Edward Durda• 14:40 Ekstraklasa:(Canal+ Sport)Komentarz: Adam Marchliński, Kamil Kosowski• 16:00 Ekstraliga:(Canal+ Sport 5)Komentarz: Michał Mitrut, Krzysztof CegielskiStudio: Daria Kabała-Malarz, Tomasz Gollob• 17:10 Ekstraklasa:(Canal+ Sport)Komentarz: Robert Skrzyński, Mateusz Rokuszewski• 18:45 Ekstraliga:(Canal+ Sport 5)Komentarz: Tomasz Dryła, Patryk MalitowskiStudio: Michał Łopaciński, Mirosław Jabłoński• 19:30 Ekstraklasa:(Canal+ Sport)Komentarz: Rafał Dębiński, Wojciech Jagoda• 19:30(Canal+ Sport)Prowadzący: Krzysztof Marciniak, Bartosz Gleń• 21:15(Canal+ Sport 5)Obsada: Michał Łopaciński, Marek Cieślak, Mirosław Jabłoński, Tomasz Dryła, Leszek DemskiPoniedziałek (24 lipca):• 18:40 Ekstraklasa:(Canal+ Sport)Komentarz: Piotr Glamowski, Michał Trela• 21:00(Canal Sport)Prowadzący: Filip Surma