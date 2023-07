Święto żużla we Wrocławiu. Drużynowy Puchar Świata w Eurosport Extra i TTV

Łukasz Szewczyk

• Najważniejsza drużynowa rywalizacja na żużlu powraca

• Od wtorku do soboty (25-29 lipca) na Stadionie Olimpijskim we Wrocławiu rozgrywany będzie Drużynowy Puchar Świata.

• Sobotni finał z udziałem reprezentacji Polski transmitowany będzie na antenie TTV. Wszystkie biegi półfinałów, barażu i finału w Eurosport Extra

Drużynowy Puchar Świata na żużlu wraca do kalendarza po sześciu latach. Rywalizacja zostanie rozegrana na Stadionie Olimpijskim we Wrocławiu od 25 do 29 lipca. W dwóch półfinałach zaplanowanych na wtorek i środę pojadą reprezentacje Czech, Niemiec, Szwecji i Wielkiej Brytanii (25 lipca) oraz Australii, Danii, Finlandii i Francji (26 lipca). Półfinałowa rywalizacja będzie transmitowana w Eurosporcie Extra w Playerze. 28 lipca rozegrany zostanie baraż z udziałem drużyn z drugich i trzecich miejsc, który na żywo pokaże także Eurosport 1. Zwycięzcy półfinałów i barażu awansują do wielkiego finału, w którym spotkają się z Polakami. Biało-czerwoni będą bronić tytułu zdobytego w 2017 roku. Transmisja finału w TTV oraz w Eurosporcie Extra w Playerze.Zawody we Wrocławiu skomentują Michał Korościel i Marcin Kuźbicki. W studiu towarzyszącym transmisji finału widzowie zobaczą między innymi Sebastiana Szczęsnego i Piotra Protasiewicza. Reporterką podczas Drużynowego Pucharu Świata będzie Marcelina Rutkowska-Konikiewicz.Najważniejsze wydarzenia żużlowego święta we Wrocławiu relacjonowane będą także na stronie eurosport.pl oraz w mediach społecznościowych Eurosportu.Plan transmisji Drużynowego Pucharu Świata na żużlu:Wtorek (25 lipca)• godz. 18:30(Eurosport Extra w Playerze)Środa (26 lipca)• godz. 18:30(Eurosport Extra w Playerze)Piątek (28 lipca):• godz. 18:00(Eurosport 1 / Eurosport Extra w Playerze)Sobota (29 lipca)• godz. 19:35(TTV / Eurosport Extra w Playerze)