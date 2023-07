LaLiga i mecze Lewego? WP Pilot z zarzutami, Eleven Sports pod lupą UOKiK

Łukasz Szewczyk

• LaLiga Santander i mecze Roberta Lewandowskiego w WP Pilot? Tak, jednak wbrew zapewnieniom nie wszystkie.

• Spółka Netwizor, prowadząca serwis WP Pilot umożliwiający oglądanie telewizji online, w tym kanałów transmitujących sportowe rozgrywki na żywo, sugerowała konsumentom, że nie przegapią żadnego meczu.

• Teraz grozi jej kara do 10 proc. obrotów.

- m.in. tak spółka Netwizor w ubiegłym roku, po transferze Roberta Lewandowskiego do FC Barcelony, promowała usługę dostępu kanałów, na których transmitowana jest część meczy pierwszej ligi hiszpańskiej i występów polskiego piłkarza w FC Barcelonie. Hasła reklamowe pojawiały się w mediach społecznościowych, powiadomieniach push na stronach serwisu WP Pilot, w aplikacji mobilnej oraz reklamach internetowych. Konsumenci zainteresowani rozgrywkami wykupywali dostęp do kanałów oferowanych w serwisie WP Pilot, by następnie dowiedzieć się, że część meczy jest niedostępna. Po wystąpieniu miękkim do spółki Netwizor i przeprowadzeniu postępowania wyjaśniającego, Prezes UOKiK Tomasz Chróstny postawił przedsiębiorcy zarzuty naruszania zbiorowych interesów konsumentów.Mogli oni odnieść wrażenie, że po wykupieniu pakietów zawierających kanały Eleven Sports mają zagwarantowany dostęp do wszystkich meczy wskazanych w reklamach WP Pilot. Tymczasem na oferowanych kanałach transmitowana jest zaledwie połowa sportowych rozgrywek, o czym przekazy reklamowe nie informowały."Informacja o transmisji tylko 50% (czyli połowy) meczów Lewandowskiego w lidze hiszpańskiej nie została umieszczona w żadnym z materiałów informacyjnych umieszczonych w linkach i reklamach na wp.pl (...) Brak tej informacji to nieuczciwy marketing dezinformujący nabywców pakietów". "Chciałem obejrzeć mecz FC Barcelona - Rayo, bo miał grać Lewandowski (...) chciałbym anulować subskrypcję i odzyskać 15 zł", "W pakiecie, który kupiłem miała być dostępna LaLiga (...) Chcę zwrot pieniędzy, bo nawet nie będę z tego korzystał" - takie reklamacje składali konsumenci do przedsiębiorcy i UOKiK, w podobnym tonie wypowiadali się też na profilu spółki na portalu społecznościowym Facebook: "Czemu wprowadzacie w błąd. Na żadnym Eleven nie są transmitowane wszystkie mecze Lewandowskiego".- mówi Prezes UOKiK Tomasz Chróstny.Postępowanie przeciwko Netwizor może zakończyć się nałożeniem kary finansowej do 10 proc. obrotu lub obowiązkiem zrekompensowania konsumentom poniesionych strat.. Trwa analiza zebranego materiału dowodowego, w tym reklamacji konsumentów w tej sprawie, w toku postępowania wyjaśniającego.