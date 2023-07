Specjalna oferta Wyborcza.pl i czytników inkBOOK dla tych, którzy czytają

Łukasz Szewczyk

• Od 24 lipca 2023 roku osoby, które zakupią czytnik ebooków inkBOOK, będą mogły skorzystać zw specjalnej promocji.

• Dzięki współpracy z Wyborcza.pl każdy nabywca inkBOOKa otrzyma wraz z nim aplikację "Gazety Wyborczej" wraz z bezpłatnym, próbnym dostępem do prenumeraty cyfrowej Wyborcza.pl na miesiąc.

Akcja promocyjna potrwa do wyczerpania oferty. Osoby, które zdecydują się na zakup czytnika Focus lub Calipso, niezależnie od wersji, automatycznie otrzymają zainstalowaną aplikację "Gazety Wyborczej" oraz kod uprawniający do bezpłatnego dostępu do serwisów Wyborcza.pl, Wysokieobcasy.pl oraz Wyborcza.biz. Dodatkowo, klienci będą mieć możliwość zakupu czytnika z dostępem do prenumeraty cyfrowej "Wyborczej" na 6 lub 12 miesięcy.W aplikacji "Wyborczej" czytelnicy odnajdą między innymi:• treści z dwumiesięcznika "Książki. Magazyn do czytania". To jedyne na rynku czasopismo, które jest przewodnikiem po nowościach wydawniczych. Zawiera recenzje, premierowe fragmenty książek, wywiady z pisarzami, filozofami, eseistami i wiele innych interesujących treści.• publikacje "Dużego Formatu", czyli magazynu reporterów z doskonałymi i nagradzanymi reportażami, tekstami społecznymi, kulturalnymi i historycznymi, które zgłębiają najważniejsze bieżące tematy.• Materiały z serwisów "Żyć lepiej. Psychologia codziennie" i Instytutdobregozycia.pl. To wspierające i użyteczne treści dotyczące obszaru prywatnego i zawodowego, pozwalające czytelnikom lepiej zrozumieć siebie i otaczający ich świat.• najważniejsze informacje z Polski i ze świata. Dzięki Wyborcza.pl czytelnicy będą na bieżąco z aktualnymi wydarzeniami.Klienci, którzy otrzymają czytnik wraz z miesięcznym dostępem do Wyborcza.pl lub wybiorą wersję z prenumeratą cyfrową "Wyborczej" na 6 albo 12 miesięcy, będą mogli zrealizować swoje kody na dedykowanej stronie Wyborcza.pl/inkbook.Wspólna oferta Wyborcza.pl i inkBOOK jest także skierowana do dotychczasowych użytkowników czytnika, dzięki czemu każdy miłośnik e-publikacji będzie miał okazję skorzystać z tego unikalnego pakietu.