WTA Warszawa z Igą Świątek w TVP Sport

Łukasz Szewczyk

• W dniach 24-30 lipca odbędzie się druga edycja turnieju tenisowego rangi WTA 250 w Warszawie.

• Wybrane mecze BNP Paribas Warsaw Open 2023 będą dostępne w TVP Sport, a mecze z udziałem Igi Świątek oraz mecz finałowy w TVP1.

Obsada BNP Paribas Warsaw Open 2023 jest w tym roku naprawdę bardzo mocna. Nasza rodaczka, Iga Świątek, aktualnie najlepsza tenisistka świata, jest niewątpliwie największą gwiazdą imprezy, ale oprócz niej na korcie pojawią się Karolina Muchova - finalistka tegorocznego French Open oraz zawodniczki z grupy 100 najlepszych w rankingu WTA: Lin Zhu, Łesia Curenko, Tatjana Maria, Rebeka Masarova czy Camila Giorgi. Pierwszy mecz Igi Świątek już we wtorek, 25 lipca od godz. 17:30 w Jedynce, TVP Sport, tvpsport.pl, w aplikacji mobilnej i Smart TV. Każdy mecz naszej rodaczki będzie transmitowany w TVP1.- podkreśla Michał Regulski, który będzie komentował BNP Paribas Warsaw Open 2023 w TVP.W rywalizacji w stolicy Polski wystąpią 32 zawodniczki w turnieju singlowym i 16 par deblowych. W tym roku po raz pierwszy turniej zostanie rozegrany na nawierzchni twardej. To bardzo ważna informacja w kontekście przygotowań zawodniczek do ostatniego w sezonie turnieju wielkoszlemowego, czyli US Open.Wybrane mecze turnieju będzie można śledzić "na żywo" na antenie TVP Sport, tvpsport.pl, w aplikacji mobilnej i Smart TV. Finał, niezależnie od składu osobowego, na antenie Jedynki w niedzielę o godz. 13:00.Łączna pula nagród wynosi prawie 260 tysięcy dolarów. Tenisistka, która wygra turniej singla, otrzyma 34 228 USD. Zwyciężczyni zdobędzie również 280 punktów do rankingu WTA. Najlepsza para w grze podwójnej zarobi 12 447 dolarów.