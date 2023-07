"Jak nie my, to kto". Earth Festival 2023 na antenie Polsatu

Łukasz Szewczyk

• Tego lata już po raz szósty artyści zabiorą głos na festiwalowej scenie w sprawie ważnej dla wszystkich - przyszłości naszej planety.

• Koncert "Earth Festival. Gwiazdy dla Czystej Polski" w w Uniejowie pokaże telewizja Polsat

• Wystąpią m.in. Sara James, Kayah, Brodka czy Kamil Bednarek. Gwiazdą wieczoru będzie Mrozu, tegoroczny zdobywca aż pięciu Fryderyków.

Earth Festival 2023

Earth Festival w Uniejowie już od kilku lat promuje postawy pro-eko i poprzez liczne atrakcje pokazuje, co każdy z nas może zrobić dla środowiska - od oszczędzania wody i segregację śmieci, po wybór nowoczesnych i zeroemisyjnych źródeł energii. Towarzyszy temu koncert, którego tegoroczną myślą przewodnią jest hasło "Jak nie my, to kto" - bo przyszłość planety jest w naszych rękach. Organizatorzy wraz z zaproszonymi artystami będą przypominać, jak wielkie znaczenie mają nawet najmniejsze zmiany codziennych nawyków. W trakcie koncertu zaprezentują także inspirujące przykłady działań z innych krajów, które na celu mają zmniejszenie negatywnego wpływu na środowisko.- mówi Nina Terentiew.Podczas niedzielnego koncertu wystąpią także, którym towarzyszyć będzie Grott Orkiestra pod dyrekcją Michała Grotta. To jednak nie wszystko.Tegoroczny Festiwal będzie składał się z dwóch dni dobrej energii, płynącej z muzyki, filmu oraz z edukacyjnych, proekologicznych aktywności dla dzieci i dorosłych przygotowanych przez partnerów wydarzenia. Będą to ekokonkursy z nagrodami, zbiórka elektrośmieci, a także warsztaty, m.in. pozyskiwanie energii z OZE, przerabianie ubrań, domowe sposoby na recykling, tworzenie obrazków z mchu czy budowanie domków dla owadów. Fani motoryzacji będą mieć szansę poznania mechanizmu działania samochodu wodorowego oraz możliwość przejażdżki autobusem wodorowym.- mówi pomysłodawca i współorganizator Festiwalu, Mariusz Woźniczka.Atrakcje w festiwalowym Ekomiasteczku mają na celu dostarczenie odwiedzającym wiedzy w zakresie odnawialnych źródeł energii, a także prostych, proekologicznych rozwiązań dla każdego z nas. Organizatorzy chcą inspirować do drobnych, pozytywnych zmian, które przyczynią się do stworzenia czegoś większego w myśl hasła "Czysta Polska zaczyna się w Twoim domu", które przyświeca również tegorocznej kampanii edukacyjnej Stowarzyszenia Program Czysta Polska.