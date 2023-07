Netflix z nową funkcją. Mój Netflix podpowie co oglądać

Łukasz Szewczyk

• Platforma streamingowa Netflix wprowadza nową funkcję

Mój Netflix to funkcja, która ma ułatwiać i przyśpieszać wybór tytułów do obejrzenia. Nowa karta, dostępna globalnie na urządzeniach z systemem iOS i Android, zapewnia łatwy dostęp do pobranych materiałów, polubionych filmów, seriali i programów oraz tytułów zapisanych na Mojej liście. Użytkownicy znajdą tam również informacje o obejrzanych zwiastunach, ustawionych przypomnieniach, tytułach, których nie obejrzeli do końca lub które oglądali ostatnio, a nawet więcej.Jak przekonuje Netflix, im bardziej użytkownicy będą aktywni, zapisując filmy i seriale do swojej kolekcji czy też dodając kciuk w górą przy ulubionych pozycjach, tym więcej tytułów znajdzie się na indywidualnej karcie Mój Netflix.Funkcja jest dostępna od dziś na urządzeniach z systemem iOS, natomiast użytkownicy systemu Android będą mogli skorzystać z niej na początku sierpnia.