"Ropuch i przyjaciele" od sierpnia w Cartoonito

Łukasz Szewczyk

• Współpraca Hoho Entertainment i Warner Bros. Discovery EMEA ożywiła klasyczną opowieść Kennetha Grahame'a "O czym szumią wierzby".

• W sierpniu na antenie Cartoonito premiera animowanego serialu "Ropuch i przyjaciele".

Produkcję tego magicznego serialu powierzono utalentowanym twórcom z londyńskiego Hoho Entertainment, która zaangażowała do pracy szkockie studio Wild Child Animation, a reżyserią zajął się Tim Searle (znany m.in. z Dzielna Mysz, Dennis Rozrabiaka). Ropuch i przyjaciele to prawdziwy majstersztyk.Książka Kennetha Grahame'a, "O czym szumią wierzby" zadebiutowała w 1908 roku i od tamtej pory zachwyciła miliony dzieci na całym świecie. Teraz, te uwielbiane postacie powracają, by przekazać młodszemu pokoleniu wartości takie jak altruizm, dobre maniery, społeczność i obywatelstwo w pełnych humoru przygodach.Serial "Ropuch i przyjaciele" celebruje wiejski krajobraz, zachęcając dzieci do radosnego spędzania czasu na świeżym powietrzu, podążając za ukochanymi bohaterami w zupełnie nowych i pełnych emocji historiach, które obfitują w moralną odwagę, szacunek i wartość przyjaźni.- podkreśla Ken Anderson z Wild Child Animation, odpowiedzialny za animację.Premiera serialu "Ropuch i przyjaciele" w poniedziałek 28 sierpnia o godz. 15:00 na kanale Cartoonito. Nowe odcinki codziennie o godz. 15:00. Powtórki o godz. 8:30.