Ścieżka dźwiękowa z serialu SkyShowtime "Warszawianka" na Spotify

Łukasz Szewczyk

• Wibrująca życiem miasta muzyka wykorzystana w serialu "Warszawianka" dostępna jest jako playlista w serwisie Spotify

Zwiastun serialu SkyShowtime Original "Warszawianka podbił internet w rytmie kultowego utworu Smalltown Boy zespołu Bronsky Beat. To była jednak tylko zapowiedź muzycznej uczty, która czeka widzów w kolejnych odcinkach produkcji. Twórcy ułożyli bowiem wibrującą życiem miasta ścieżkę dźwiękową towarzyszącą Czułemu we wszystkich jego wzlotach i upadkach. Obrazom serialu towarzyszą kultowe utwory, takie jak Warszawa Davida Bowiego czy największe przeboje Toma Waitsa. Nie liście nie zabrakło również klasyków lat osiemdziesiątych w wykonaniu zespołów Yazoo czy Savage, a także utworów współczesnej sceny muzycznej, które jak Hollow autorstwa Zamilskiej są muzycznym tłem podróży Czułego w najbardziej mroczne części miasta. Znane utwory muzyki rozrywkowej uzupełnione są w Warszawiance o wyjątkowe kompozycje oryginalne autorstwa Daniela Blooma. Jedna z jego kompozycji znalazła się na blisko dwugodzinnej playliście z muzyką z serialu w serwisie Spotify "Warszawianka", serial z Borysem Szycem w roli głównej, to pierwsza polska produkcja oryginalna SkyShowtime. opowiada o tragikomicznych losach czterdziestoletniego playboya, miejskiej legendy, która nieustająco walczy z rzeczywistością, próbując uchwycić sens własnego istnienia we współczesnym świecie. Franek Czułkowski aka Czuły (w tej roli Borys Szyc) to postać głęboko złożona - nieodpowiedzialny imprezowicz, seryjny uwodziciel i jednocześnie przyjaciel wszystkich. Z głową pełną marzeń i talentem pisarskim Czuły skradł serca pokolenia X, ale nie dojrzał. Mając, a potem straciwszy wszystko, próbuje nadać sens współczesnemu światu w otoczeniu najciekawszych postaci miasta.Premierowe odcinki, co poniedziałek, udostępniane są wyłącznie na platformie SkyShowtime.