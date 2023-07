Soundtrack do serialu "Sortownia" dostępny w serwisach muzycznych

Łukasz Szewczyk

• Pierwszy z dwóch albumów muzycznych wraz z motywem przewodnim do thrillera medycznego "Sortownia" z Andrzejem Chyrą w roli głównej jest już dostępny w serwisach muzycznych

• Album liczy 31 utworów.

Twórca muzyki do serialu "Sortownia", Michał Kush, określa ją jako mroczną i brudną, pulsującą opowieść. To dźwięki elektroniczne połączone z klasycznymi smyczkami i wokalami, a kompozycje nastrojem oddają złożoność charakteru głównego bohatera i przenoszą widza w nieoczywisty świat Szpitalnego Oddziału Ratunkowego. W Spotify pojawił się pierwszy album z muzyką do pierwszych czterech odcinków serialu, kolejny zostanie opublikowany po zakończeniu sezonu.- mówi Michał Kush.Muzyka z serialu dostępna jest na platformach Spotify oraz Tidal "Sortowanie", wspólna produkcja Canal+ oraz Polsatu, to pełen napięcia thriller medyczny, pokazujący historię Jacka Wolińskiego (Andrzej Chyra) cenionego lekarza, który na co dzień, razem z zespołem, ratuje dziesiątki ludzi na warszawskim SOR-ze. W serialu pokazane są także inne wątki: historie pacjentów, zachowania trudnej młodzieży czy wątek pracy nocnego klubu. W tle pokazana jest także Warszawa i nocne życie miasta.Premierowe odcinki serialu można oglądać na antenie Canal+ Premium oraz w serwisach Canal+ Online i Polsat Box Go. Jesienią serial zadebiutuje także na antenie Polsatu.Autor muzyki do serialu, Michał Kush to multiplatynowy producent i kompozytor, kilkunastokrotnie nominowany do nagrody Fryderyk, nagrodzony nią czterokrotnie. Współpracował z wieloma topowymi artystami z kraju jako producent i muzyk koncertowy, twórca wszystkich płyt Darii Zawiałow. W 2020 roku był szefem Orkiestry Męskiego Grania. Jego kompozycje i produkcje od wielu lat okupują wszystkie najważniejsze polskie Listy Przebojów, zdobywając szczyty list sprzedaży płyt, streamingów i AirPlaya. Od 7 lat prowadzi zespół Darii Zawiałow jako kierownik muzyczny, wyprzedając trasy koncertowe w największych i najlepszych muzycznie obiektach w Polsce oraz regularnie uczestnicząc w najważniejszych wydarzeniach muzycznych i festiwalowych w kraju.