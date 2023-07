Komediowy serial "Bupkis" od sierpnia w SkyShowtime

Łukasz Szewczyk

• Premierowe lato na platformie ShyShowtime

• W sierpniu premiera komediowego serialu Pete'a Davidsona i Lorne'a Michaelsa

"Bupkis" to nowy serial komediowy z udziałem Pete'a Davidsona, który chcąc zbudować znaczące relacje, próbuje zmierzyć się z rodzinnymi wyzwaniami i komplikacjami związanymi ze sławą. W tym nieoczywistym, na wpół autobiograficznym serialu, który łączy rzeczywistość i absurd, występują Davidson, Edie Falco i Joe Pesci. Wraz z gwiazdorską obsadą drugoplanową serialu próbują jak najlepiej pokazać, jak to jest być Pete'em Davidsonem.Pete Davidson napisał scenariusz do serialu "Bupkis", zagrał w nim główną rolę i zajął się produkcją wykonawczą. Poza nim na liście producentów wykonawczych są Lorne Michaels z Broadway Video, pododdziału Universal Studio Group, a także Judah Miller, Dave Sirus, Andrew Singer i Erin David. Reżyserem i współproducentem wykonawczym serialu jest Jason Orley.Ta doceniona przez krytyków komedia w odcinkach od Universal Television to szalona i angażująca emocjonalnie przygoda - jest tu miejsce zarówno na rodzinne wesela, jak i doprawione narkotykami podróże czy samotne święta na planie filmowym. Te szczere, szokujące i przejmujące eskapady pozwalają widzom bliżej poznać jasne, ciemne i boleśnie prawdziwe strony sławy.W serialu gościnnie występują: La La Anthony, Colson Baker (Machine Gun Kelly), Steve Buscemi, Bobby Cannavale, Charlamagne Tha God, Charlie Day, Philip Ettinger, Brad Garrett, Al Gore, Paul Walter Hauser, Sunita Mani, John Mulaney, Simon Rex, Oona Roche, Ray Romano, Cliff Method Man Smith, Jon Stewart, Kenan Thompson, Marissa Jaret Winokur, Chase Sui Wonders.