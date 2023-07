"Rok marzeń". Warner Bros. Discovery świętuje rok do igrzysk w Paryżu

Łukasz Szewczyk

• Warner Bros. Discovery Sports Europe rozpoczyna odliczanie do igrzysk olimpijskich w Paryżu specjalnymi programami.

• Najszybsza brytyjska sprinterka w historii Dina Asher-Smith została ambasadorką igrzysk.

• Rusza kampania marketingowa "Rok marzeń".

Niemal sześć lat po przyznaniu stolicy Francji organizacji igrzysk olimpijskich, wspólna podróż do Paryża na antenach i platformach Warner Bros. Discovery nabiera rozpędu. W środę 26 lipca WBD uczci rok do igrzysk specjalnymi programami na czele z wyjątkowym dokumentem. To fascynująca opowieść o sportowej historii Paryża w ciągu ostatnich stu lat, czyli odkąd igrzyska ostatni raz zawitały nad Sekwaną.Narratorem tej niesamowitej opowieści będzie legenda francuskiej piłki nożnej, mistrz świata z 1998 roku i mistrz Europy z 2000 roku Thierry Henry. "Paris, La Vie Sportive" to dwa 60-minutowe odcinki, w trakcie których widzowie spotkają się z wybitnymi sportowcami, takimi jak piłkarze Emmanuel Petit i Marcel Desailly, tenisiści Mats Wilander i Yannick Noah, czy kolarz Eddy Merckx.- podkreślił Thierry Henry.- powiedział Scott Young, SVP Content and Production Warner Bros. Discovery Sports Europe.Przed premierą dokumentu "Paris, La Vie Sportive", Radzi Chinyanganya zaprosi widzów do oglądania programu, zawierającego wywiady ze specjalnymi gośćmi takimi jak: szef komitetu organizacyjnego Paris 2024 Tony Estanguet, pięciokrotny medalista olimpijski w judo Teddy Riner, dziewięciokrotny mistrz świata w BMX Matthias Dandois i medalistka olimpijska w szermierce Ysaora Thibus. Widzowie Eurosportu i Eurosportu Extra w Playerze będą mogli również poznać wybranych sportowców w programiesponsorowanym przez Bridgestone.Na drodze do igrzysk olimpijskich w Paryżu widzowie Eurosportu zobaczą także program, przedstawiający historie sześciu sportowców i wyzwania, z którymi muszą się mierzyć marząc o olimpijskim złocie. W 2024 roku planowana jest również 25-odcinkowa seria26 lipca ruszy kampania marketingowa, której bohaterami są młode paryżanki i paryżanie, dzielący się swoimi odczuciami związanymi ze zbliżającymi się igrzyskami. Producentem kampanii jest Jordan Santoul, a reżyserem Eric Nung. Będzie ona emitowana w kanałach Warner Bros. Discovery, a także na stronach internetowych i w mediach społecznościowych grupy.Na rok przed startem igrzysk do drużyny Warner Bros. Discovery dołącza dwukrotna medalistka olimpijska, najszybsza brytyjska sprinterka Dina Asher-Smith. W 2024 roku sprinterka pojawi się w programach WBD ukazujących jej przygotowania do walki o złoto w Paryżu.- W nowej roli pragnę pokazać wszystkim, jak niesamowitym wydarzeniem będą igrzyska i zachęcić do oglądania ich na platformach Warner Bros. Discovery. Chcę mieć pozytywny wpływ na ludzi, być dobrą ambasadorką i dać Warner Bros. Discovery powody do dumy ze współpracy ze mną. Planuję też pokazywać emocje, ekscytację i energię, które sprawiają, że wszyscy tak czekamy na rozpoczęcie igrzysk - przyznała Dina Asher-Smith.Warner Bros. Discovery pokazuje igrzyska olimpijskie od 2018 roku, przyciągając rekordową widownię w Europie. W ostatnim czasie firma informowała o ponad miliardzie minut spędzonych przy streamach z igrzysk olimpijskich w Pekinie na wszystkich platformach i o ponad połowę większym wzroście subskrypcji niż w trakcie igrzysk w Pjongczangu. Igrzyska olimpijskie w Tokio na kanałach i platformach WBD oraz 45 partnerów sublicencyjnych w Europie oglądało ponad 372 miliony osób.