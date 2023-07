Czwrty sezon serii "Policanci z sąsiedztwa" jesienią w Telewizji WP

Łukasz Szewczyk

• Czwarty sezon serialu dokumentalnego "Policjanci z sąsiedztwa" powróci we wrześniu 2023 roku na antenę Telewizji WP.

• Do znanych już widzom duetów dołączą nowe pary z Nowego Targu, Augustowa i Szczecina.

• Nowy sezon liczy 30 odcinków, które będą emitowane cztery razy w tygodniu.

"Policjanci z sąsiedztwa" to serial pokazujący prawdziwy obraz pracy polskiej policji, która każdego dnia zmaga się z sytuacjami wymagającymi od niej szybkich decyzji, interwencji i rozwiązywania niespodziewanych kryzysów. Nowy sezon będzie obfitował w sytuacje, które zaprezentują cały wachlarz możliwości policjantów - od sprawności, analitycznego umysłu, odwagi i siły, po oddanie oraz pasję. Balansem do mrożących krew w żyłach akcji będą dowcipne, inteligentne i pełne pieszczotliwych przepychanek słownych rozmowy zaprzyjaźnionych ze sobą policjantów.W czwartym sezonie powracają znani i lubiani bohaterowie, ale także dołączają trzy nowe pary z Nowego Targu, Szczecina i Augustowa. Sierż. Łukasz Dora i sierż. Przemysław Szlęk to stały patrol z komendy na Podhalu. Panowie są doświadczonymi policjantami z ostrym dowcipem i prawdziwie podhalańskim temperamentem, którzy rozwiązali już niejeden góralski spór. Mł. asp. Rafał Musialski oraz st. sierż. Mateusz Łatosz służą w Szczecinie, gdzie zawsze dużo się dzieje i praktycznie nie ma służby bez interwencji. Gdy w grę wchodzi bezpieczeństwo mieszkańców, nie uznają kompromisów. Ze st. sierż. Edytą Wiżlańską i st. sierż. Danielem Kuźmą pojedziemy do Augustowa. Oboje służą w policji od pięciu lat, w stałym parolu interwencyjnym. Świetnie uzupełniają się i wspierają, zwłaszcza że w Augustowie ich cierpliwość i umiejętności regularnie wystawiane są na próbę.Serial będzie emitowany od września 2023 roku, od poniedziałku do czwartku o godz. 21:00 na antenie Telewizji WP.