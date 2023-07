Natasza Urbańska nową trenerką w "The Voice Kids" TVP2

Łukasz Szewczyk

• W siódmej edycji talent show TVP2 z udziałem dzieci w wieku 8-14 lat zobaczymy nową trenerkę.

• Do Cleo oraz Tomsona i Barona dołączy Natasza Urbańska.

Natasza Urbańska / Fot. Marta Machej

W obrotowych fotelach nowej edycji "The Voice Kids" już po raz siódmy zobaczymy lubianych przez miliony widzów Tomsona i Barona. Obok nich, po raz szósty, zasiądzie Cleo. W trenerskiej loży siódmej edycji "The Voice Kids" zadebiutuje wokalistka, tancerka i aktorka - Natasza Urbańska. Artystka, podobnie jak uczestnicy talent show telewizyjnej Dwójki, pierwsze muzyczne kroki stawiała jako dziecko.- mówi Natasza Urbańska wspominając emocje związane z jej pierwszymi scenicznymi występami.Wokalistka nie ukrywa, że nowa rola jest niezwykle ekscytująca. -- wyjaśnia Natasza Urbańska zdradzając przy okazji, jaką trenerką zamierza być w "The Voice Kids".- dodaje artystka.Nową, siódmą edycję "The Voice Kids" widzowie będą mogli oglądać na antenie TVP2 wiosną 2024 roku.