"Zaplątani: serial" w Disney Channel

Łukasz Szewczyk

Kanał Disney Channel zaprasza do wspólnego świętowania 100 lat Disneya

Z tej okazji na kanale będzie można oglądać "Zaplątani: serial".

Zaplątani: serial" przedstawia losy lubianej przez widzów księżniczki Roszpunki oraz jej przyjaciół Julka, Pascala, Kasandry, Lansa, Haczystopa, Shorty'ego, Maxa i Fidella. To może być początek szczęśliwego życia Roszpunki, jednak ta historia nie kończy się tak, jak księżniczka sobie to wymarzyła. Julek świetnie odnajduje się w królewskich luksusach, ale Roszpunka inaczej wyobrażała sobie życie w koronie. Przytłoczona nowymi obowiązkami Roszpunka ucieka ze swoją pokojówką, a jednocześnie przyjaciółką Kasandrą i zaczyna rozumieć, że wciąż ma wiele do odkrycia, zanim będzie mogła zasiąść na królewskim tronie. Podróż wiedzie daleko poza mury zamku, ku nowym ludziom, miejscom i ekscytującym przygodom. Widzowie będę mogli na własne oczy przekonać się, że życie czasami staje się zaplątane.Od poniedziałku 31 lipca 2023 roku, każdego dnia od poniedziałku do piątku od 17:50 będą emitowane po trzy odcinki serialu, umożliwiając widzom obejrzenie całego serialu w jeden miesiąc, tylko w Disney Channel.