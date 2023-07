Zjawiskowe pomniki przyrody w USA. "Parki Narodowe Ameryki" w National Geographic Wild

Łukasz Szewczyk

• Ameryka kojarzy się przede wszystkim ze wspaniałą kulturą i rozrywką, świetną motoryzacją, jednak myśląc o dziedzictwie USA, nie powinniśmy zapominać o przyrodzie.

• W nowym programie "Parki Narodowe Ameryki" widzowie wyruszą w podróż po tamtejszych perełkach ze świata natury.

Bezkresne tereny z krystalicznie czystymi jeziorami, piaszczyste pustynie kryjące niesamowite gatunki zwierząt, czy też pocztówkowe kaniony. Kanał National Geographic Wild w serii specjalnej "Parki Narodowe Ameryki" zaprezentuje widzom zapierające dech obszary przyrody w Stanach Zjednoczonych, z którego każdy kryje w sobie zaskakujące fakty.W pięcioodcinkowej serii odwiedzimy m.in. zachodnią część Kalifornii, gdzie w rejonie ośmiu wysp skalistych znajduje się siedlisko ponad dwóch tysięcy roślin. Można tam spotkać absolutnie unikatowego lisa wyspowego. Przeniesiemy się także do Parku Narodowego Voyageurs w Minnesocie, pełnego oszałamiających lasów iglastych, bezludnych terenów, ale także siedlisk wilków, łososi czy puszczyków. Z kolei na Florydzie zanurzymy się głęboko pod wodę, by podziwiać Park Narodowy Biscayne. Zajrzymy tam do świata manatów czy żyjących wśród traw morskich pławikoników.Serial jest również prezentacją pomysłów na to, jak w innowacyjny i systemowy sposób dbać o naturę. USA ma w tej dziedzinie wyjątkowo długą tradycję, bowiem w 2016 r. obchodzono tam 100-lecie istnienia federalnego programu ochrony przyrody.Program "Parki Narodowe Ameryki" to część sierpniowej serii specjalnej o tym samym tytule. Oprócz omawianego wyżej serialu składa się na nią jeden odcinek programu "Dzikie maluchy z amerykańskich parków narodowych" (premiera w niedzielę 20 sierpnia o godz. 14:00 w National Geographic Wild), który próbie ochrony najmłodszych przedstawicieli unikatowych gatunków.Premiera serialu "Parki Narodowe Ameryki" odbędzie się w niedzielę 4 sierpnia o godz. 14:00 na antenie National Geographic Wild.