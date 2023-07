Rywalizacja wokół "Wiecznego Miasta". ERC Rajd Rzymu na żywo w Motowizji

Łukasz Szewczyk

• Między rundami Rajdowych Mistrzostw Świata, od 28 do 30 lipca odbywać się będą zmagania w ramach Rajdowych Mistrzostw Europy na trasach Rajdu Rzymu.

• Wszystkie odcinki specjalnie oglądać będzie można na żywo w Motowizji.

Włochy mają ogromne tradycje, jeżeli chodzi o rajdy asfaltowe. Rajd San Remo (początkowo na mieszanej nawierzchni) był przez dekady częścią najważniejszych cykli w tym sporcie. Ostatnia edycja, podczas której walczono o punkty Rajdowych Mistrzostw Europy, miała miejsce w 2013 roku.Dwa tygodnie później po raz pierwszy odbył się Rally di Roma Capitale. Droga zawodów z bazą w stolicy Włoch do rangi zawodów najwyższej rangi była niezwykle szybka. Po zaledwie dwóch edycjach Rajd Rzymu trafił do kalendarza mistrzostw kraju. W 2017 roku na trasach wokół Fiuggi pojawili się po raz pierwszy zawodnicy z mistrzostw Europy.Włoska czołówka może się w taki sposób zmierzyć z kontynentalną czołówką na swojej ziemi. Ostatnie dwie edycje zostały wygrane przez gospodarzy - Giandomenico Basso i Lorenzo Granaia w 2021 oraz Damiano de Tomasso z Giorgią Ascalone w 2022 roku. Teraz do Rzymu przyjedzie jednak najmocniejsza stawka Rajdowych Mistrzostw Europy w ostatnich latach. Na liście startowej nie mogło zabraknąć Haydena Paddona, Mārtiņša Sesksa czy Yoanna Bonato. Jednym z faworytów lokalnych kibiców będzie obecny lider klasyfikacji generalnej mistrzostw Włoch i obrońca tytułu Andrea Crugnola.Sporą niespodzianką było pojawienie się wśród zgłoszeń Aleksieja Łukjaniuka. Dwukrotny mistrz Europy i dwukrotny zwycięzca Rajdu Rzymu nie startował za kierownicą od zakończenia sezonu 2021. Teraz zaliczy swój powrót do ERC jadąc z cypryjską licencją.W bogatej stawce 29 aut Rally2 znalazły się także dwie polskie załogi. Jarosław Kołtun oraz Ireneusz Pleskot powracają do cyklu po przerwie spowodowanej rywalizacją w rundzie Rajdowych Samochodowych Mistrzostw Polski - Valvoline Rajdzie Małopolski. Zmagania w Makowie Podhalańskim wygrał lider klasyfikacji generalnej cyklu Grzegorz Grzyb. Na prawy fotel jego samochodu wskoczy, podobnie jak to było podczas Rajdu Wysp Kanaryjskich, Jakub Wróbel. Obaj mają dobre wspomnienia z Rajdu Rzymu - w poprzednich dwóch wspólnych startach zajęli odpowiednio 4. w 2017 i 3. miejsce w 2018 roku. W poprzednim sezonie z Grzybem do Włoch udał się Adam Binięda, a na mecie mieli ósmą lokatę.- mówi Krzysztof Mikulski, prezes Motowizji.Widzowie Motowizji będą mogli zobaczyć wszystkie oesy Rajdu Rzymu. Za komentarz odpowiadać będzie stały skład głosów kanału - Grzegorz Gac, Sławomir Szymczak, Michał Adamiuk oraz Krzysztof Woźniak. Dołączą do nich kierowca rajdowy Jakub Matulka oraz pilot Kamil Kozdroń . Dodatkowo na widzów Motowizji czeka Mecz Narodów imienia Heleny Skrzydlewskiej, turniej żużlowy odbywający się na stadionie Orła Łódź.FIA Rajdowe Mistrzostwa Europy - Rajd Rzymu - harmonogram transmisji:Piątek (28 lipca):• 19:45 OS1 Colosseo Aci RomaSobota (29 lipca):• 09:45 OS2 Guarcino - Altipiani di Arcinazzo 1• 11:05 OS3 Rocca di Cave - Subiaco 1• 12:10 OS4 Affile - Bellegra 1• 14:00 Media Zone• 15:00 OS5 Guarcino - Altipiani di Arcinazzo 2• 16:05 OS6 Rocca di Cave - Subiaco 2• 17:10 OS7 Affile - Bellegra 2• 18:30 Media ZoneNiedziela (30 lipca):• 08:00 OS8 Fiuggi 1• 09:00 OS9 Alatri 1• 10:15 OS10 Santopadre 1• 12:30 OS11 Alatri 2• 14:15 OS12 Santopadre 2• 17:00 OS13 Fiuggi 2 [Power Stage]• 18:00 Wrap-up