Dalmacja z Marcinem Prokopem w nowej serii podróżniczej Onetu

Łukasz Szewczyk

• W niedzielę (30 lipca) na stronie głównej Onet.pl ukaże się premierowy odcinek "Onet on Tour. Dalmacja z Marcinem Prokopem", skierowany do miłośników Chorwacji i podróżowania.

• Seria została poświęcona jednej z najbardziej malowniczych części wybrzeża Adriatyku - Środkowej Dalmacji.

• W realizację projektu zaangażował się Marcin Prokop

Chorwacja, jeden z najpopularniejszych kierunków wakacyjnych, w ubiegłym roku przyciągnęła ponad 10 mln turystów z Polski. W nowej odsłonie programu "Onet On Tour", Marcin Prokop, znany ze swojej pasji do podróżowania, będzie przewodnikiem po miejscu, które cieszy się ogromnym zainteresowaniem także wśród użytkowników Onetu. Partnerem tegorocznej edycji jest Split - Dalmatia County Tourism Board.- mówi Marcin Mroczko, szef serwisu Onet Podróże.- mówi Marcin Prokop, popularny dziennikarz, prowadzącym programu "Onet on Tour. Dalmacja z Marcinem Prokopem".W ramach projektu powstał serwis internetowy "srodkowadalmacja.onet.pl". Strona skupia w jednym miejscu wszystkie niezbędne informacje i inspiracje dla osób zainteresowanych odwiedzeniem tej części Chorwacji. Użytkownicy znajdą tu praktyczną interaktywną mapę oraz quiz tematyczny, które pomogą zaplanować i urozmaicić podróż.Seria "Onet on Tour. Dalmacja z Marcinem Prokopem" składa się z pięciu odcinków, które będą emitowane co tydzień, w każdą niedzielę o godzinie 12:00 na stronie głównej Onetu oraz na kanale YouTube.