Trzeci sezon dreszczowca "Stłamszeni" od sierpnia w BBC First

Łukasz Szewczyk

• Wciągający dreszczowiec o głęboko skrywanych sekretach rodzinnych powraca w trzecim sezonie.

• Z jakimi nieoczekiwanymi konsekwencjami tym razem zmierzy się klan rodziny Ahernów?

Val Ahern (Dervla Kirwan) dźwiga bagaż rodzinnych tragedii, które nastąpiły po sobie niebezpiecznie szybko. W pierwszym sezonie serii kobieta próbowała wyjaśnić tajemniczą śmierć swojego męża Denisa z którym związana była blisko 30 lat. Uporczywe poszukiwania zbliżyły ją do córek, pasierbicy i brata, z którymi odkrywała sekrety skrywane w najbliższym otoczeniu przez lata. Z przerażeniem uświadomiła sobie, że manipulacyjne zachowanie męża w ogromnym stopniu wpływało na poszczególnych członków rodziny. Na domiar złego w drugiej odsłonie serii w mieście pojawił się niespodziewany i zdecydowanie nieproszony gość - Finn Ahern, który podał się za syna niedawno zmarłego Denisa. Jego wizyta wstrząsnęła pieczołowicie budowaną jednością domu, o który tak bardzo pragnie zadbać Val.Zaletą serii jest niewątpliwie fakt, że każdy jej sezon stanowi łączącą się z poprzednimi całość, a jednocześnie można jego odsłony oglądać osobno - postacie są bowiem na tyle rozbudowane i akcja tak dynamiczna, że możliwe jest śledzenie losów rodziny Ahern bez obawy, że wątki z przeszłości zostaną zagubione. Wracają one jak bumerang i dopełniają całości, natomiast bieżąca fabuła pozwala na jakościowy seans tu i teraz. W trzecim sezonie "Stłamszonych" Val staje się celem charyzmatycznego psychologa dr. Paula McFarlane'a. Wydaje się, że ma on umiejętność sterowania nią i podważania poczucia własnej wartości. Zaskoczone lekkomyślnością i bezbronnością matki córki Jenny i Anna postanawiają na własną rękę odkryć prawdę na temat kolejnej śmierci w rodzinie. Jednak gdy chcą skontaktować się z Val i wyrwać ją ze szponów Paula, otworem staje przed nimi następny mroczny sekret o ogromnej sile rażenia.Premierowy odcinek trzeciego sezonu serialu "Stłamszeni" można oglądać już we wtorki o godz. 22:00 (od 15 siernia 2023 roku) na kanale BBC First. Kolejne odcinki będą emitowane co tydzień o tej samej porze.Od północy 16 sierpnia pierwszy odcinek serialu będzie można oglądać również w serwisie BBC Player dostępnym w Canal+ Online oraz Play Now. BBC Player udostępnia także w całości poprzednie dwa sezony serii.