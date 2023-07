F1. Pierwsza odsłona sprintu na torze w Spa. Grand Prix Belgii na Viaplay

Łukasz Szewczyk

• Dwunasta runda najszybszej serii wyścigowej świata odbędzie się w Belgii.

• Tym razem na torze Spa-Francorchamps zaplanowano tylko jedna sesję treningową i dwie sesje kwalifikacyjne.

• Po raz pierwszy w historii Grand Prix Belgii kierowcy rywalizować będą o punkty zarówno w sprincie jak i wyścigu głównym.

Na początku bieżącego sezonu Formuła 1, FIA oraz zespoły F1 porozumiały się w sprawie zmian w formacie weekendów sprinterskich. Co za tym idzie w Belgii już po raz trzeci będziemy mogli pasjonować się rywalizacją w sprintach w nowej, zmienionej formule, w której zyskały one pełną niezależność. Będzie to zarazem debiut nowej odsłony sprintu na belgijskim torze.Zgodnie z nowym formatem, w piątek odbędzie się trening oraz kwalifikacje do niedzielnego wyścigu głównego. W sobotę nie będzie już treningów, a zamiast tego rozgrywane będą trzy kolejne kwalifikacje do sprintu, które będą decydowały o kolejności startowej do sprintu głównego, który stał się całkowicie osobnym wyścigiem.Tor Spa-Francorchamps został zaprojektowany w 1920 roku, a już dwa lata później obiekt został oddany do użytku i odbył się na nim inauguracyjny wyścig. Pierwszy wyścig o GP Belgii datuje się na rok 1925. Po szeregu mniejszych i większych zmian na przestrzeni lat, na początku 2022 roku tor poddano gruntownej modernizacji.Współcześnie Circuit de Spa-Francorchamps organizuje wiele wyścigów serii samochodowych, a w szczególności zawody długodystansowe. Zmodernizowane ostatnio zaplecze pozwala również na organizację wyścigów motocyklowych. W opinii wielu jest to jeden z najlepszych torów wyścigowych na świecie. Zróżnicowany układ, wymagające zakręty, dobre miejsca do wyprzedzania, bardzo duże różnice poziomów i zmienne warunki pogodowe sprawiają, że jest on wręcz uwielbiany przez kierowców.Z uwagi na długie proste na belgijskim obiekcie najlepiej radzą sobie samochody z najmocniejszymi silnikami. Z uwagi na zróżnicowanie nitki toru w jego poszczególnych sektorach bardzo często między zespołami (a nawet w ramach jednego zespołu) występują różnice w doborze tylnych skrzydeł i poziomu docisku aerodynamicznego. W charakterystykę toru wpisanych jest kilka miejsc dobrych do wyprzedzania, dlatego jest to jeden z nielicznych obiektów, gdzie tempo kwalifikacyjne nie odgrywa kluczowej roli, bo ewentualne straty można stosunkowo łatwo dorobić w wyścigu głównym.Na nadchodzące dni prognozowana jest deszczowa aura, co według Maxa Verstappena może w znaczący sposób wpłynąc na wydarzenia podczas wyścigu. "Nie mogę doczekać się sprintu w Belgii. Weekend zapowiada się na deszczowy, więc zobaczymy, jaki to będzie miało wpływ na zawody, bo to zawsze czyni je nieco bardziej interesującymi i chaotycznymi. Spa to oczywiście mój ulubiony tor w kalendarzu, więc niecierpliwie oczekuję na wyścig i spotkania z fanami" - zapowiada obrońca tytułu.Do istotnej, choć zapowiadanej już wcześniej zmiany doszło w Ferrari, które ogłosiło, że po ponad czterech sezonach spędzonych w zespole, ze stanowiska dyrektora sportowego odszedł w tym tygodniu Laurent Mekies."Począwszy od Grand Prix Belgii, część obowiązków Laurenta Mekiesa na pit wallu będzie wykonywał Diego Ioverno, który obejmie rolę dyrektora sportowego. Będzie on odpowiedzialny za wszystkie sprawy sportowe, a także za kontakty z FIA. Ioverno jest weteranem Scuderii, który pracował w Maranello przez ostatnie 23 lata. Wraz ze swoimi kolegami z pit wall, szefem inżynierii toru Matteo Togninallim oraz strategiem wyścigowym Ravinem Jainem, będzie podlegał bezpośrednio dyrektorowi zespołu, Fredowi Vasseur'owi" - czytamy w oficjalnym komunikacie włoskiej stajni.Zmiana ta nie jest zaskoczeniem, bowiem jeszcze w kwietniu zespół AlphaTauri ujawnił, że jego nowym szefem będzie właśnie Mekies. Francuz ma objąć stery we wspieranej przez PKN ORLEN ekipie wraz z początkiem 2024 roku.Podczas trzech poprzednich wyścigów - w Austrii, Wielkiej Brytanii i na Węgrzech - kierowcy McLarena zdobyli łącznie aż 70 punktów, a cały zespół dał wyraźny sygnał, że wraca do walki o miejsca na podium. Wszystko dzięki wprowadzonym poprawkom, których efekty przewyższyły oczekiwania i sprawiły, że bolid MCL60 pozwolił Lando Norrisowi oraz Oscarowi Piastri na dołączenie do czołowych czterech ekip. Na Silverstone Norris finiszował jako drugi, a Piastri był czwarty. Z kolei przed tygodniem na Hungaroringu Norris ponownie był drugi, a Piastri zajął piąte miejsce. Obaj kierowcy McLarena zapowiadają walkę o czołowe lokaty także w Belgii.Tymczasem przewaga Red Bulla nad resztą stawki nie podlega nawet najmniejszym dyskusjom. Zespół z Milton Keynes, z 452 punktami na swoim koncie, już w pierwszej połowie sezonu zdeklasował rywali. Drugi w zestawieniu Mercedes uzbierał bowiem ponad dwukrotnie mniej punktów, bo "tylko" 223 punkty, trzeci Aston Martin ma ich 184, a czwarte Ferrari 167. Piąty w zestawieniu McLaren ma na swoim koncie 87 "oczek", a szóste Alpine 47.W klasyfikacji kierowców F1 przewaga Maxa Verstappena powiększa się z każdym kolejnym triumfem obrońcy tytułu. Holender zwyciężał w Bahrajnie, Australii, USA, Monako, Hiszpanii, Kanadzie, Austrii, Wielkiej Brytanii oraz na Węgrzech. Dwa pozostałe wyścigi, w Arabii Saudyjskiej i Azerbejdżanie, wygrał jego partner z zespołu Sergio Perez. Oznacza to, że 'Czerwone Byki' zgarnęły w tym sezonie komplet jedenastu zwycięstw! Verstappen zgromadził jak dotąd 281 punktów, drugi Perez ma ich 171. Trzeci w stawce Fernando Alonso (Aston Martin) uzbierał 139 oczek, a czwarty Lewis Hamilton (Mercedes) 133.Formula 1 MSC Cruises Belgian Grand Prix 2023 - plan transmisji:Piątek (28 lipca):• godz. 09:55-11:10 / trening F3• godz. 11:00-12:20 / trening F2• godz. 13:20-15:35 / trening F1• godz. 14:55-16:05 / kwalifikacje F3• godz. 15:50-17:00 / kwalifikacje F2• godz. 17:00-19:10 / kwalifikacje wyścig F1Sobota (29 lipca):• godz. 09:55-11:15 / sprint F3• godz. 11:55-14:05 / kwalifikacje sprint F1• godz. 13:40-15:10 / sprint F2• godz. 15:25-19:30 / studio i sprint F1Niedziela (30 lipca)• godz. 08:25-09:55 / wyścig F3• godz. 09:55-11:40 / wyścig F2• godz. 13:55-19:00 / studio i wyścig F1Poniedziałek (31 lipca):• godz. 15:30-17:15 / magazyn F1