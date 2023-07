Start nowego sezonu ligi beligijskiej, towarzyskie El Clasico - weekend w Eleven Sports

Łukasz Szewczyk

• W najbliższy weekend w ELEVEN SPORTS nie zabraknie piłkarskich wrażeń.

• W piątek startują rozgrywki Jupiler Pro League, a fani belgijskiej piłki będą mieli okazję obejrzeć dwa mecze inauguracyjnej kolejki.

• Stacja pokaże też kolejne mecze Soccer Champions Tour, w tym ciekawie zapowiadające się starcie FC Barcelony z Realem Madryt.

Sezon ligowy w Belgii zainauguruje spotkanie Royale Unionu Saint-Gilloise z RSC Anderlechtem. Gospodarze po powrocie do najwyższej klasy rozgrywkowej przebojem wdarli się do ligowej czołówki, kończąc dwie poprzednie kampanie na podium. Czy trzeci rok w elicie zwieńczą zdobyciem medalu z najcenniejszego kruszcu? Pomóc w tym mają ciekawe wzmocnienia w postaci Kevina Mac Allistera czy Mathiasa Rasmussena. Z kolei zespół z Anderlechtu pragnie nawiązać do najlepszych lat i wrócić do walki o najwyższe cele. 34-krotny mistrz Belgii zakończył poprzednie rozgrywki na najgorszym w historii, 11. miejscu w tabeli. Teraz chcą rozpocząć rozgrywki od zwycięstwa, a bramki dla Fioletowo-Białych ma strzelać reprezentant Danii, Kasper Dolberg.Niedzielne zmagania Club Brugge i KV Mechelen to mecz, na który za sprawą Michała Skórasia polscy fani czekają wyjątkowo niecierpliwie. Gospodarze są jednym z faworytów do sięgnięcia po mistrzowski tytułu, a poza polskim skrzydłowym ich szeregi wzmocniło kilku interesujących zawodników, takich jak Igor Thiago czy Hugo Vetlesen. Były zawodnik Lecha Poznań w przedsezonowych sparingach rozegrał sporo minut, więc jest wielce prawdopodobne, że już w ten weekend zadebiutuje na belgijskich boiskach. Rywalem Niebiesko-Czarnych będzie ekipa z Mechelen, która w poprzednim sezonie pokazała, że jest w stanie rywalizować nawet z ligowymi tuzami, czego efektem był choćby występ w finale Pucharu Belgii.W piątek na Dignity Health Sports Park w Carson Juvenus FC zmierzy się z AC Milanem. Będzie to kolejne spotkanie w ramach Soccer Champions Tour, stanowiącego ważny etap przygotowań gigantów futbolu do nowego sezonu rozgrywek ligowych. Starcie jednych z najbardziej utytułowanych drużyn na Starym Kontynencie zapowiada się bardzo ciekawie, a dodatkowym smaczkiem może być ewentualny występ reprezentantów Polski - Arkadiusza Milika i Wojciecha Szczęsnego.Dzień później na mogącym pomieścić 80 tysięcy widzów AT&T Stadium zaprezentują się zawodnicy FC Barcelony i Realu Madryt, a spotkanie, choć towarzyskie, będzie zapewne śledzone z zapartym tchem przed fanów na całym świecie. Obie ekipy zbroją się przed sezonem 2023/24, a ich szeregi wzmocnili już tak znakomici piłkarze, jak choćby İlkay Gündoğan czy Jude Bellingham. Poza obserwowaniem nowych nabytków będzie można również przekonać się, w jakiej formie znajduje się Robert Lewandowski i jak poradzi sobie w starciu z defensorami jednej z najlepszych drużyn globu.Plan transmisji:Piątek (28 lipca(:• 04:30 Soccer Champions Tour:(Eleven Sports 1)komentarz: Piotr Dumanowski, Dominik Guziak,• 20:40 Jupiler Pro League:(Eleven Sports 1)komentarz: Patryk Mirosławski, Piotr Czachowski,Sobota (29 lipca):• 23:00 Soccer Champions Tour:(Eleven Sports 1)komentarz: Mateusz Święcicki, Sebastian Chabiniak,Niedziela (30 lipca):• 18:25 Jupiler Pro League:(Eleven Sports 1)komentarz: Patryk Mirosławski, Piotr Czachowski,