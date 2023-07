Mecze słoweńskiej Prvej Ligi w weekend w Sportklubie

Łukasz Szewczyk

• W poprzednim tygodniu swoje zmagania rozpoczęła liga słoweńska. I już w pierwszej kolejce było kilka niespodzianek.

• W weekend na antenie Sportklubu na żywo cztery mecze.

Tegoroczną przygodę ze słoweńską Prvą Ligą Sportklub rozpoczyna w sobotnie popołudnie od meczu Koper - Radomlje. Miejscowi sezon zainaugurowali niespodziewaną wygraną z aktualnym mistrzem kraju, Olimpiją Ljubljana 2:1, a zwycięstwo mogło być jeszcze bardziej okazałe, bo goście honorowe trafienie zaliczyli dopiero w doliczonym czasie gry.Radomlje z kolei w premierowej kolejce boleśnie uległo przed własną publicznością Mariborowi aż 0:4, praktycznie przez całe spotkanie nie stwarzając żadnego zagrożenia pod bramką przeciwników. Zmazać plamę z poprzedniego weekendu będzie ciężko, bo tym razem goście zagrają na wyjeździe z rywalem, który na inaugurację przygotował wysoką formę. Przyjezdni liczą, że uda im się powtórzyć wynik z poprzedniego sezonu, kiedy to wygrali na Bonifika Stadium 2:1 Patrząc na dyspozycję obu drużyn, zadanie to może być jednak ponad ich siły.Również w sobotę o pierwsze punkty w sezonie powalczą aktualny mistrz kraju i beniaminek rozgrywek, czyli Olimpija Ljubljana i Rogaska. W pierwszej kolejce obie drużyny przegrały swoje mecze, tym razem wydaje się, że piłkarze ze stolicy nie powinni mieć problemów ze zgarnięciem pełnej puli. Jedynym, co może wpływać na korzyść gości jest fakt, że dla Olimpiji będzie to ostatni test przed rewanżowym meczem drugiej rundy eliminacji Ligi Mistrzów z Łudogorecem. Być może trener Joao Henriques da odpocząć kilku graczom z podstawowej jedenastki, a zmiennicy niekoniecznie będą w stanie uporać się z beniaminkiem z Rogaski.W niedzielę w Sportklubie dwa kolejne mecze drugiej kolejki. Najpierw udamy się z kamerami do Domzale na potyczkę miejscowej ekipy z NK Bravo. Goście z trzech ostatnich wypraw na Športni Park Domžale wracali do domu bez zwycięstwa, po raz ostatni wygrali tu w sierpniu 2021 roku. Bravo w pierwszej kolejce bez większego wysiłku uporało się z Rogaską, zwyciężając 2:0. Gospodarze niedzielnej konfrontacji tegoroczne zmagania w Prvej Lidze też rozpoczęli od wyjazdowej wygranej z 3:2 z Murą. Czy w weekend pójdą za ciosem i znów zainkasują komplet punktów?Na zakończenie niedzieli zapraszamy jeszcze na potyczkę drużyn, które w bieżący sezon weszły raczej średnio: Celje tylko zremisowało 2:2 z Aluminij, a Mura musiała uznać u siebie wyższość Domzale (2:3). Przed rokiem oba ligowe starcia tych drużyn wygrało Celje - 2:1 u siebie i aż 3:0 na wyjeździe. Tym razem również wydaje się, że to miejscowi będą faworytami, remis albo wygrana gości na pewno nie będzie jednak sensacją.Plany transmisyjne Sportklubu z 2. kolejki Prvej Ligi:Sobota (29 lipca):• godz. 17.30: Koper - Radomlje (na żywo)• godz. 20.15: Olimpija - Rogaska (na żywo)Niedziela (30 lipca):• godz. 17.30: Domzale - Bravo (na żywo)• godz. 20.15: Celje - Mura (na żywo)