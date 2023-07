Dwie walki o mistrzostwo i starcie Marcina Kosiaka. Gala BKB 33 w Fightklubie

Łukasz Szewczyk

• W sobotę w Londynie kolejna gala Bare Knuckle Boxing - największej europejskiej organizacji w walkach na gołe pięści.

• W stolicy Wielkiej Brytanii szykuje się ciekawe show, które kibice w naszym kraju będą mogli zobaczyć na żywo w Fightklubie

Gala BKB 33

Ozdobą londyńskiego show będą oczywiście dwie walki o mistrzostwo, szczególnie druga z nich, w której o tytuł powalczą Jimmy Sweeney i Lionel Levitchi. Pierwszy z nich to niekwestionowana legenda walk na gołe pięści na Wyspach. Irlandczyk walczył już na dwudziestu galach BKB, w tym na wszystkich pierwszych ośmiu organizowanych pomiędzy 2016, a 2017 rokiem! Bez kozery można więc nazwać go nie tylko legendą, ale przede wszystkim prekursorem tej niezwykle dynamicznie rozwijającej się dyscypliny.Sweney wygrał zdecydowaną większość swoich starć pod szyldem BKB - w dwunastu pierwszych poniósł tylko jedną porażkę, z Julianem Lane'em i choć później wiodło mu się już różnie, dwukrotnie przegrał m.in. z Barriem Jonesem, finalnie jego bilans jest bardzo korzystny. 39-letni fighter po raz ostatni pojawił się w ringu w maju na gali BKB 32, również walczył wtedy w pojedynku wieczoru i wygrał z Kearonem Thomasem przez nokaut już w pierwszej rundzie.W sobotę jego rywalem będzie Lionel Levitchi, zawodnik także bardzo doświadczony, choć i mający na koncie zdecydowanie mniej pojedynków w walkach na gołe pięści. Brytyjczyk po raz ostatni walczył w marcu, wygrał także przez nokaut - tyle że w trzeciej rundzie - z Jodanem Tompkinsem. Dla Levitchiego była to już szósta potyczka pod banderą BKB i piąta wygrana! W całej swojej karierze dla tej organizacji znalazł tylko jednego pogromcę, Martina Refella, który zastopował go w lipcu ubiegłego roku. Czy drugim fighterem, który okiełzna jego dzikość będzie w sobotni wieczór "The King"?W drugim mistrzowskim pojedynku na gali w Londynie Daniel Lerwell sprawdzi formę CJ Millsa. Obaj zawodnicy rywalizowali już ze sobą w show BKB oznaczonym numerem 16. Mills przegrał wówczas przez nokaut w 3. rundzie i była to jak na razie jego jedyna profesjonalna przegrana w walkach na gołe pięści. Po tamtej walce Brytyjczyk zwyciężył w dwóch następnych potyczkach, z Robbiem Droughtem i Dannym Devallem i dojrzał do tego, aby znów przeciwstawić się bardziej doświadczonemu Lerwellowi.A ten w stolicy celował będzie w trzecie kolejne zwycięstwo. Po wygranych przed czasem z Simonem Szynkiewiczem i Stuartem Maddoxem, Lerwell liczy na następną wiktorię. Będzie to również jego jubileuszowa, dziesiąta walka dla BKB. Bilans dotychczasowych jest więcej niż pozytywny, bo aż siedem z nich rozstrzygał na swoją korzyść. Warto również pamiętać, że przed 2018 rokiem Lerwell był wcale dobrym fighterem specjalizującym się w MMA, co zresztą doskonale widać w stylu jego poruszania się po ringu.W sobotę w Londynie zobaczymy też w ringu jednego Polaka, Marcina Kosiaka, który zmierzy się z Harveyem Dossettem. Brytyjczyk już dwukrotnie rywalizował na galach BKB - najpierw przegrał z Johnnym Jonesem, następnie pokonał Danny'ego Fletchera. Wierzymy, że zgodnie z prawem serii w najbliższy weekend znów będzie musiał przełknąć gorycz porażki, a "Psycho" odeśle go do narożnika przed zakończeniem regulaminowego czasu pojedynku.Gala Bare Knuckle Boxing 33 w sobotę (29 lipca) od godz. 18:00 na żywo wyłącznie w Fightklubie!