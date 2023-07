Gala UFC 291 z udziałem Jana Błachowicza w Polsat Sport

Łukasz Szewczyk

• W nocy z soboty na niedzielę Jan Błachowicz powróci do oktagonu największej organizacji mieszanych sztuk walki na świecie.

• Polak zmierzy się z Brazylijczykiem Alexem Pereirą, a zwycięzca otrzyma szansę walki o pas mistrza UFC w wadze półciężkiej, który w przeszłości należał już do Błachowicza.

• Galę UFC 291 pokaże Polsat Sport

Pojedynek Jana Błachowicza z Alexem Pereirą to tak zwany co-main event gali UFC 291, czyli drugie najważniejsze starcie wieczoru. Tak wysoka pozycja na karcie walk kipiącej od gwiazd doskonale podsumowuje status Błachowicza w najlepszej organizacji mma na świecie. Dla Polaka będzie to już dwudzieste starcie w oktagonie UFC, z którą związany jest od 2014 roku.Studio Polsatu Sport przed galą UFC 291 wystartuje o godzinie 3:00 w nocy z soboty na niedzielę. Goście Igora Marczaka to była mistrzyni wagi słomkowej - Joanna Jędrzejczyk, przedstawiciel wagi ciężkiej - Marcin Tybura, który zaledwie tydzień temu walczył na gali UFC w Londynie, oraz czołowy zawodnik wagi lekkiej - Mateusz Gamrot. Ten ostatni opowie widzom między innymi o swojej, dopiero co ogłoszonej, wrześniowej potyczce z Rafaelem Fizievem. Pojedynki gali UFC 291 skomentuje znany i ceniony duet: Andrzej Janisz i Łukasz "Juras" Jurkowski.Jan Błachowicz z Polski do USA wyjeżdżał jako "Cieszyński Książe". Nokautujący cios, odporność na uderzenia rywali i nieustępliwość wyniosły go na szczyt wagi półciężkiej i sprawiły, że za oceanem doczekał się nowego przydomka: "Legendary Polish Power". Obecnie Polak zajmuje trzecie miejsce w rankingu swojej kategorii wagowej i nie ustaje w próbach odzyskania mistrzowskiego pasa. Jego rywal, Alex Pereira, dotychczas walczył w kategorii średniej, ale budowa ciała i coraz bogatsze doświadczenie skłoniły go do przenosin do wyższej dywizji. Polscy kibice mają nadzieję, że w nocy z soboty na niedzielę Błachowicz zgotuje mu takie samo powitanie, jakie w 2021 urządził Israelowi Adesanyi. Wówczas globalna gwiazda UFC zderzyła się z "Legendarną Polską Siłą" i została zmuszona do porzucenia marzeń o podboju wagi półciężkiej. Powtórka tego scenariusza nie tylko jeszcze bardziej ugruntuje legendę Błachowicza, ale jednocześnie ponownie otworzy mu drzwi do upragnionej walki o tytuł mistrza. W walce wieczoru gali UFC 291 dojdzie do rewanżu gwiazd wagi lekkiej: Dustina Poiriera i Justina Gaethje. W Salt Lake City wystąpi także szereg gwiazd amerykańskiej organizacji ze wszystkich najbardziej emocjonujących dywizji wagowych.