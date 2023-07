Łukasz Szewczyk

Mistrzostwa świata we wspinaczce sportowej na żywo w Eurosporcie

• Od 1 do 12 sierpnia w Bernie rozgrywane będą mistrzostwa świata we wspinaczce sportowej.

• Najważniejszym wydarzeniem dla polskich kibiców będzie rywalizacja we wspinaczce na szybkość, której faworytkami będą Aleksandra Mirosław, Natalia Kałucka i Aleksandra Kałucka.

Fot. materiały prasowe