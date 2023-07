Mecze Premier League Summer Series USA Tour na Viaplay

Łukasz Szewczyk

• W ramach przygotowań do nadchodzącego sezonu już w niedzielę (30 lipca) Chelsea zagra z Fulham w Premier League Summer Series USA Tour, a Manchester City zmierzy się w Seulu z Atletico Madryt.

• Z kolei w środę (w sierpnia) zapraszamy na starcie Liverpoolu z Bayernem Monachium, które odbędzie się w Singapurze.

• Najciekawsze spotkania towarzyskie na platformie Viaplay

Aż sześć drużyn występujących w Premier League gości obecnie za oceanem, gdzie rozgrywają towarzyskie mecze pokazowe w ramach Premier League Summer Series USA Tour. Na nadchodzący weekend zaplanowano trzecią, ostatnią serię spotkań, która rozpocznie się od sobotniego starcia Brighton z Newcastle. Spotkanie rozegrane zostanie na Red Bull Arena w Harrison w stanie New Jersey, a dla widzów Viaplay skomentują je Marcin Pawłowski i Michał Gutka.Ostatnie dwa spotkania Summer Series zostaną rozegrane w niedzielę (30.07) na stadionie FedExField w Landover w stanie Maryland. Najpierw Aston Villa z reprezentantem Polski Mattym Cashem w składzie podejmie Brentford (komentarz Mariusz Hawryszczuk i Wojciech Piela), a następnie Chelsea zmierzy się Fulham w "wyjazdowych" derbach Londynu (komentarz Przemysław Pełka i Michał Gutka).Tymczasem mistrz Anglii Manchester City ponownie zawitał do Azji, a konkretnie do Korei Południowej. Również w niedzielę (30.07) podopieczni Pepa Guardioli zagrają bowiem w Seulu na World Cup Stadium z Atletico Madryt (komentarz Marcin Pawłowski i Michał Gutka).Z kolei inny z legendarnych, angielskich klubów - Liverpool, zameldował się już w Singapurze, gdzie w środę (02.08) na National Stadium rywalem zawodników Jurgena Kloppa będą mistrzowie Niemiec, gracze Bayernu Monachium. O komentarz dla widzów Viaplay zadbają Piotr Domagała i Michał Zachodny.Swój ostatni mecz przedsezonowy tego lata Liverpool rozegra już w Anglii, przeciwko niemieckiemu SV Darmstadt na stadionie Deepdale w Preston. Spotkanie zaplanowano na poniedziałek (07.08), a skomentują je Mariusz Hawryszczuk i Marcin Borzęcki.Plan transmisji:Sobota (29 lipca)• godz. 01:30 Brighton - NewcastleKomentarz: Marcin Pawłowski i Michał GutkaNiedziela (30 lipca):• godz. 13:00 Manchester City - Atletico MadrytKomentarz: Marcin Pawłowski i Michał Gutka• godz. 18:00 Aston Villa - BrentfordKomentarz: Mariusz Hawryszczuk i Wojciech Piela• godz. 20:45 Chelsea - FulhamKomentarz: Przemysław Pełka i Michał GutkaŚroda (2 sierpnia):• godz. 17:30 Liverpool - Bayern MonachiumKomentarz: Piotr Domagała i Michał ZachodnyPoniedziałek (7 sierpnia):• godz. 20:00 Liverpool - SV DarmstadtKomentarz: Mariusz Hawryszczuk i Marcin Borzęcki