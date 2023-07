Druga kolejka Ekstraklasy, mistrzowski żużel, turnieje tenisowe - sportowy weekend w Canal+

Łukasz Szewczyk

• Sportowy weekend w Canal+

• Druga kolejka Ekstraklasy, ostatni etap walki o medale Canal+ Online Indywidualnych Mistrzostw Polski na żużlu oraz tenisowe rozgrywki w turniejach WTA 250

W najbliższy weekend kibice PKO Bank Polski Ekstraklasy będą mogli emocjonować się siedmioma spotkaniami, gdyż mecze z udziałem Rakowa Częstochowa i Legii Warszawa zostały na prośbę klubów przełożone. Powód? Występy w europejskich pucharach.Rywalizacja o ligowe punkty rozpocznie się w Gliwicach, gdzie w roli gospodarza wystąpi Ruch Chorzów. Będzie to pojedynek dwóch najlepszych pierwszoligowych zespołów poprzedniego sezonu. W pierwszej kolejce obie drużyny poniosły porażki, jednak lepsze humory panują z pewnością w klubie z Chorzowa. Ruch do 71. minuty prowadził w Lubinie i dopiero w ostatniej fazie spotkania stracił przewagę i ostatecznie przegrał 1:2.W sobotę ligowe granie rozpocznie się w Grodzisku Wielkopolskim. Warta Poznań podejmie drużynę z Zabrza. Ekipa Jana Urbana, podobnie jak i Warta, zaliczyła ligowy falstart, przegrywając u siebie z Radomiakiem. Natomiast w przegranym przez "Zielonych" spotkaniu z Pogonią Szczecin (0:1) zabrakło kilku kluczowych zawodników. W tym Adama Zrelaka oraz Dimitrosa Stavropoulosa. Obaj wrócili do treningów i jest szansa, że zaprezentują się w sobotnim meczu. Wątpliwe jest jednak, aby któryś z nich rozpoczął spotkanie od pierwszych minut. W drugim sobotnim meczu zmierzą się ze sobą Jagiellonia Białystok oraz Puszcza Niepołomice. W pierwszym spotkaniu nowego sezonu Jagiellonia Białystok spotkała się na wyjeździe z mistrzem Polski Rakowem Częstochowa i mecz ten przegrała 0:3. Natomiast Puszcza do ostatnich minut walczyła o remis w Łodzi, gdzie przez 27 minut prowadziła 1:0. Ostatecznie Widzew wygrał 3:2. Ostatnim meczem tego dnia będą Derby Dolnego Śląska. Śląsk Wrocław kontra Zagłębie Lubin. Podopieczni trenera Magiery podczas inauguracji w Kielcach zremisowali 1:1 z miejscową Koroną. Natomiast Zagłębie zainkasowało pełną pulę, wygrywając 2:1 z Ruchem. Jak będzie w tym meczu? Piłkarscy kibice przekonają się w sobotni wieczór.W niedzielę rywalizacja o ligowe punkty wystartuje w Mielcu. Miejscowa Stal podejmie na własnym stadionie zespół z Gliwic. Obie drużyny będą walczyć o pierwszy w tym sezonie komplet punktów. Stal w pierwszej kolejce była bardzo blisko wygranej, wszak po pierwszej połowie prowadziła z Cracovią 2:0. W drugich 45 minutach drużyna z Krakowa odrobiła jednak straty i mecz zakończył się remisem 2:2. Piast również prowadził w inauguracyjnej kolejce po pierwszej połowie, 1:0 z Lechem Poznań. Jednak dwa gole Marchwińskiego w drugiej części gry dały wygraną zespołowi z Poznania. "Kolejorz" w drugiej kolejce o ligowe punkty powalczy z Radomiakiem Radom. Poznaniacy opromienieni zwycięstwem nad Żalgirisem Kowno wrócą do ligowego grania i czeka ich bardzo trudne zadanie. Radomiak w pierwszej kolejce pokazał się z bardzo dobrej strony i wygrał 2:0 w Zabrzu. Ostatnim niedzielnym spotkaniem będzie rywalizacji Pogoni Szczecin z Widzewem Łódź. "Portowcy" udanie rozpoczęli sezon. Po wygranej w PKO Bank Polski Ekstraklasie nad Wartą Poznań, przyszła pora na wysokie zwycięstwo w Belfaście z Linfield w ramach eliminacji do Ligi Konferencji. Pogoń po raz pierwszy w tym sezonie zagra oficjalny mecz na własnym stadionie. Ich rywalem będzie Widzew Łódź, który także ma trzy punkty w tabeli, po wygranej 3:2 nad Puszczą Niepołomice. PCzas na trzeci i zarazem ostatni etap walki o medale w Canal+ Online Indywidualnych Mistrzostwach Polski na żużlu. Bartosz Zmarzlik, po turniejach w Rzeszowie oraz Pile, znajduje się na czele klasyfikacji generalnej. Dwoma zwycięstwami w turniejach lider Platinum Motoru Lublin wypracował solidną przewagę. Zmarzlik jest na najlepszej drodze do obrony tytułu w Canal+ Online Indywidualnych Mistrzostwach Polski.Drugie miejsce zajmuje Maciej Janowski, a jego strata do przodującego w rankingu wynosi siedem "oczek". Na trzecim stopniu podium plasuje się Patryk Dudek, który traci dwa punkty do Janowskiego i dziewięć do Zmarzlika.Ostatnia runda Indywidualnych Mistrzostw Polski odbędzie się w Krośnie, gdzie powraca po rocznej przerwie (w ubiegłym roku odbyła się tu druga odsłona rywalizacji). Najlepszy był wtedy Dominik Kubera. Drugie miejsce zajął Bartosz Zmarzlik, a trzecie Grzegorz Zengota. Kibice zgromadzeni na stadionie przy ulicy Legionów przeżyli jeden z najbardziej emocjonujących finałów konkursu.W Hamburgu oraz Lausanne trwają tenisowe turnieje WTA. Decydujące spotkania turnieju WTA 250 Ladies Open Lausanne dostępne będą tylko w Canal+ Online. Natomiast rywalizację w WTA 250 Hamburg European Open kibice tenisa będą mogli obserwować w Canal+ Online oraz Canal+ Sport 2.Plan transmisji:Piątek (28 lipca):• 20:00 - 23.00(Canal+ Sport(Prowadzący: Daria Kabała-Malarz• 20:30 Ekstraklasa:(Canal+ Sport)Komentarz: Marcin Rosłoń, Kamil KosowskiSobota (29 lipca):• 13.30 WTA 250 - Hamburg European Open (Canal+ Sport 2)• 14:40 Ekstraklasa:(Canal+ Sport)Komentarz: Piotr Glamowski, Michał Żewłakow• 17:10 Ekstraklasa:(Canal+ Sport)Komentarz: Adam Marchliński, Wojciech Jagoda• 19:30 Ekstraklasa:(Canal+ Sport)Komentarz: Robert Skrzyński, Remigiusz Jezierski• 22:10(Canal+ Sport)Prowadzący: Michał WodzińskiNiedziela (30 lipca):• 10.00(Canal+ Sport)• 14:40 Ekstraklasa:(Canal+ Sport)Komentarz: Piotr Laboga, Michał Trela• 17:10 Ekstraklasa:(Canal+ Sport)Komentarz: Rafał Dębiński, Tomasz Wieszczycki• 18:30(Canal+ Sport)Komentarz: Tomasz Dryła, Mirosław JabłońskiStudio: Michał Łopaciński, Tomasz Gollob• 19:30 Ekstraklasa:(Canal+ Sport)Komentarz: Piotr Glamowski, Adam Szała• 19:30(Canal+ Sport)Prowadzący: Krzysztof Marciniak, Bartosz GleńPoniedziałek (31 lipca):• 21:00(Canal+ Sport)Prowadzący: Filip Surma