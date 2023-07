Sierpień w Disney+. "The Bear 2", "Zbrodnie po sąsiedzku 3"

Łukasz Szewczyk

• Premierowy sierpień w Disney+

Sierpień w Disney+ to przede wszystkim premiera(od 2 sierpnia). W drugim sezonie Carmy (Jeremy Allen White), Sydney (Ayo Edebiri) i Richie (Ebon Moss-Bachrach) będą pracować nad przekształceniem baru z kanapkami w bardziej wyszukany lokal. W czasie przebudowy każdy członek ekipy również przejdzie przemianę, konfrontując się z własną przeszłością i czekającą ich przyszłością.Widzowie poznają ciąg dalszy perypetii Charlesa, Olivera i Mabel, którzy rozwiązują zagadki tajemniczych morderstw w Arconii. Serial(od 8 sierpnia) śledzi losy trójki nieznajomych, których łączy obsesja na punkcie true cime i którzy nagle wplątują się w prawdziwą zbrodnię, gdy badają tajemniczą śmierć sąsiada z ich nowojorskiego apartamentowca.Wśród serialowych premier(od 23 sierpnia). Imperium upadło. Dawna Jedi, Ahsoka Tano, próbuje odkryć źródło zła zagrażającego wyniszczonej wojną galaktyce.(premiera 2 sierpnia) Marvel Studios ulubiona banda odmieńców wygląda obecnie trochę inaczej. Po nabyciu Knowhere od Kolekcjonera Strażnicy pracują nad naprawieniem ogromnych szkód wyrządzonych przez Thanosa -- zdeterminowani, by uczynić Knowhere bezpiecznym schronieniem nie tylko dla nich samych, ale także dla wszystkich uchodźców wysiedlonych przez surowy wszechświat. Ale wkrótce ich życie zostaje wywrócone do góry nogami przez echa burzliwej przeszłości Rocketa. Peter Quill, wciąż niepogodzony ze stratą Gamory, musi zebrać wokół siebie swoją bandę na niebezpieczną misję ratowania życia Rocketa -- misję, która, jeśli nie zakończy się powodzeniem, może doprowadzić do końca Strażników w dotychczasowej formie.Wśród premier także finałowy sezon(od 9 sierpnia),(od 11 sierpnia),(od 16 sierpnia) oraz(od 25 sierpnia).