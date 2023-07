Netflix na sierpień. "Miłość do kwadratu bez granic", "Heartstopper 2", "Misja Stone" (wideo)

Łukasz Szewczyk

• Premiery Netflixa na sierpień 2023

• Wśród premier kolejna polska propozycja - film "Miłość do kwadratu bez granic".

• Widzowie zobaczą także nowy sezon "Heartstopper" oraz film "Misja Stone" czy " Operacji: Soulcatcher"

Netflix - wykaz premier na sierpień 2023 roku:

Na drugi miesiąc wakacji Netflix proponuje kolejną premierę polskiej produkcji, czyli film(od 23 sierpnia). Związek popularnego influencera i twardo stąpającej po ziemi nauczycielki zostaje wystawiony na próbę, gdy postać z przeszłości zagraża ich szczęśliwemu życiu.SERIALEWśród serialowych premier kolejny sezon(od 3 sierpnia). Z egzaminami za pasem, wycieczką do Paryża i nadchodzącym balem Nick, Charlie i ich przyjaciele przechodzą przez kolejne etapy życia, miłości i przyjaźni.W ramówce także druga część nowego sezonu serialu(od 3 sierpnia). Zbliża się proces Lisy, a Mickey przeżywa wątpliwości, doznaje porażek i dokonuje nieoczekiwanych odkryć. Lorna i Cisco szykują się do wielkiego dnia, a Izzy podejmuje ważne działania.Wśród nowości(od 10 sierpnia). Przyczyny i skutki epidemii opioidowej w USA to temat tego dramatu, którego bohaterami są sprawcy, ofiary i prawniczka, która pragnie odkryć prawdę. Pojawią się także(od 10 sierpnia). Niepozorny nastolatek dołącza do grupy młodych kadetów, którzy mają za zadanie stworzyć więzi z kosmicznymi robomechami i obronić Ziemię przed inwazją obcych. Z kolei(od 31 sierpnia) to aktorska wersja pirackich przygód oparta na bestsellerowej mandze Eiichiro Ody.FILMWśród premier filmowych sierpnia(od 11 sierpnia). Agentka pracująca dla tajnej organizacji dbającej o utrzymanie pokoju na świecie próbuje powstrzymać hakerkę przed wykradnięciem niebezpiecznej broni.(od 2 sierpnia). Najemnik zatrudniony, żeby przechwycić broń zmieniającą ludzi w brutalnych morderców, zaczyna się mścić, gdy ofiarą urządzenia pada jego brat.Propozycją dla młodszych widzów jest(od 18 sierpnia). Uzbrojona w magiczny kij małpa wyrusza na epicką wyprawę, podczas której walczy z demonami, smokami, bogami i największym wrogiem -- własnym ego.DOKUMENTYSerial(od 16 sierpnia) analizuje proces, który wstrząsnął Hollywood, i jego konsekwencje w sieci, przedstawiając -- po raz pierwszy w jednym dokumencie -- zeznania obu stron.Doceniony przez krytyków serial dokumentalny(od 1 sierpnia) powraca z trzecią częścią złożoną z czterech epickich opowieści ujawniających kulisy różnorodnego (i zwariowanego) świata sportu.• od 1 sierpniaSportowe opowieści: Część 3• od 2 sierpniaOperacja: SoulcatcherMark Cavendish: Nigdy dosyćTrucizna na talerzu• od 3 sierpniaKonfrontacjaZom 100: 100 rzeczy do zrobienia, zanim zostanę zombieOstatnie chwile Mario Biondo: Sezon 1Prawnik z lincolna: Sezon 2: Część 2Heartstopper: Sezon 2• od 4 sierpniaNailed It!: Wielkie wyzwaniePolowanie na VeerappanaŚmiertelne pożądanie: Część 2• od 7 sierpniaKoci Domek Gabi: Sezon 8• od 8 sierpniaZombieverseThe Seven Deadly Sins: Grudge of Edinburgh Part 2• od 9 sierpniaPanie przodem: Historia kobiet hip-hopu• od 10 sierpniaZabić bólCzy poślubisz moje zwłoki?Robokadeci• od 11 sierpniaDown for LoveMisja Stone• od 12 sierpniaNamacalne dowody• od 16 sierpniaRodzina FurychJodie - wybraniecDepp kontra Heard• od 17 sierpniaThe Upshaws: Część 4Mój tata jest łowcą kosmitów• od 18 sierpniaDziewczyna w masceSeks, miłość i 30 świeczek10 dni z życia złego człowiekaMałpi Król• od 22 sierpniaW cieniu latarni• od 23 sierpniaMiłość do kwadratu bez granicJesteś moim przeznaczeniemUltimatum: Ślub albo rozstanie: Sezon 2• od 24 sierpniaRagnarok: Sezon 3Baki Hanma: Sezon 2: Część 2Kim jest Erin Carter?• od 25 sierpniaKlub miłośników kryminałówNie jesteś zaproszona na moją bat micwę• od 30 sierpniaMiss Adrenaline: A Tale of TwinsŻyć 100 lat: Tajemnice niebieskich stref• od 31 sierpniaOne PieceWybierz miłośćOwca karateka: Sezon 2• WkrótceGuns & GulaabsPikantny świat: Tajwan• TYTUŁY NA LICENCJI:Babel (od 1 sierpnia)Clifford. Wielki czerwony pies (od 19 sierpnia)Krudowie 2: Nowa era (od 28 sierpnia)