Legendy futbolu na pomoc Ukrainie. Game 4 Ukraine na żywo w Sportklubie

• Ponad 50 gwiazd światowego futbolu zbierze się na londyńskim Stamford Bridge, aby rozegrać pokazowy mecz, celem którego będzie zebranie środków na odbudowę infrastruktury w pogrążonej w wojnie Ukrainie.

• Wydarzenie na żywo na antenie Sportklubu

Game 4 Ukraine na żywo w Sportklubie / Fot. materiały prasowe

Game 4 Ukraine - taką oficjalną nazwę nosi wydarzenie, które w pierwszą sobotę sierpnia odbędzie się w Londynie - będzie widowiskiem niezwykłym, bo takiego wysypu piłkarskich gwiazd na jeden metr kwadratowy futbolowy świat nie widział już dawno. Dwaj znakomici ukraińscy piłkarze, Andrij Szewczenko, zdobywca Złotej Piłki z 2005 roku, były napastnik Dynama Kijów i Milanu oraz Ołeksandr Zinczenko - zawodnik Arsenalu i podpora reprezentacji Ukrainy - poprowadzą do boju dwie ekipy naszpikowane futbolowymi geniuszami, które spotkają się tylko w jednym celu: zebrania jak najwięcej środków na pomoc pogrążonej w wojnie Ukrainie.Zgromadzone pieniądze będą wsparciem dla naszych wschodnich sąsiadów w odbudowie zniszczonych wskutek działań wojennych obiektów (m.in. 220 szkół) oraz szeroko rozumianej infrastruktury, a także wesprą bieżące działania wojenne na ukraińsko-rosyjskim froncie. Poza meczem piłkarskim, wielogodzinne show uświetnią także muzyczne występy gwiazd światowej estrady, m.in. Melanie C, The Pretenders, Pete'a Doherty'ego, Aleshy Dixon, Toma Walkera czy Toma Grennana.Najważniejszym akcentem Game 4 Ukraine będzie jednak piłkarskie widowisko, które ze względu na jego uczestników zapowiada się jako wyborna futbolowa uczta. Zinczenko i Szewczenko do udziału w projekcie zaprosili mistrzów świata i Europy, laureatów Złotej Piłki i zawodników, którzy przez lata byli dominatorami w europejskim futbolu. Symboli w sobotni wieczór w Londynie będzie sporo, a najbardziej zauważalnym będą kolory strojów obu drużyn - zespół Zinczenki zagra w żółtych, a Szewczenki w niebieskich barwach, a więc takich, jakie znajdują się na ukraińskiej fladze.Kogo zatem zobaczymy w Game 4 Ukraine? Łącznie będzie to ponad pięćdziesięciu zawodników, którzy w dorobku mają tysiące rozegranych meczów na najwyższym poziomie i setki strzelonych goli.Team Yellow: Ołeksandr Zinczenko (kapitan), Jens Lehmann, Joleon Lescott, Patrik Berger, Per Mertesacker, Robert Pires, John Arne Riise, Robbie Keane, Antonio Valencia, Patrick Vieira, Wes Morgan, Jack Wilshere, Gerard Piqué, Bacary Sagna, David James, Charlie Adam, Mark Noble, Gaël Clichy, Martin Škrtel, Yevhen Konoplyanka, Yevhen Levchenko, Oleh Luzhnyi, Mikaël Silvestre; trener Arsene WengerTeam Blue: Andrij Szewczenko (kapitan), Michael Essien, Ricardo Carvalho, Luca Toni, Dida, Massimo Oddo, Gianfranco Zola, Carlo Cudicini, Claude Makélélé, William Gallas, Samuel Eto'o, Mykhailo Mudryk, Clarence Seedorf, Fabio Cannavaro, Shota Arveladze, Christian Panucci, Danny Drinkwater, Jimmy Floyd Hasselbaink, Glen Johnson, Joe Cole, Serginho, Jermain Defoe, Petr Čech Serhiy Rebrov; trener Emma HayesSymboliczne jest także miejsce rozegrania spotkania, Game 4 Ukraine odbędzie się na stadionie Chelsea Londyn, której właścicielem przez blisko dwie dekady (w latach 2003-2022) był... rosyjski biznesmen Roman Abramowicz.Game 4 Ukraine w sobotę 5 sierpnia na żywo w Sportklubie.