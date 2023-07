Festiwal tribute bandów. Przeboje światowych gwiazd w Polsacie

Łukasz Szewczyk

• Muzyka na żywo, show i niepowtarzalny line up, czyli Undercover Festival na żywo w Polsacie

• Pierwszy telewizyjny koncert w Polsce, prezentujący światowy fenomen zespołów - tribute bandów, które odwzorowują wizerunki i twórczość największych, muzycznych gwiazd z całego świata.

• Wydarzenie poprowadzą Maciej Rock i Maciej Dowbor.

Plakat Undercover Festival 2023 / Plakat promujący Undercover Festival 2023

Undercover Festival to szansa usłyszenia podczas jednego koncertu największych gwiazd, których nigdy nie będziemy mieć szansy zobaczyć na jednej scenie. Wszystko za sprawą muzyków, namaszczonych przez oryginalnych wykonawców, którzy perfekcyjnie odtwarzają zarówno nieśmiertelne przeboje, jak i wygląd oraz zachowanie wykonawców z całego świata i z różnych dekad, od gwiazd lat 60-tych po najpopularniejsze bandy i nazwiska naszych czasów.Na antenie Polsatu zostanie wyemitowany pierwszy z dwóch koncertów, które odbędą się w ramach Undercover Festival w Warszawie. W piątek 25 sierpnia zobaczymy takich artystów jak: Coldplace, Tania Alboni as Amy Winehouse, Harry Styled, AC/DC UK, Young Elton, Jeff Dingle as Bruno Mars, Ed Sheeran Tribute Show, Tania Alboni as Cher, U2 UK.- mówi Katarzyna Wajda, zastępca dyrektora programowego Telewizji Polsat.- opowiada Łukasz Droździel, pomysłodawca i organizator festiwalu oraz założyciel agencji koncertowej Imposter Muse.W Polsce to zjawisko nie jest jeszcze popularne, jednak na świecie spotyka się z ogromnym zainteresowaniem i to od wielu lat. Początki nurtu tribute miały miejsce w latach 50-tych, kiedy to pierwsi naśladowcy Elvisa Presleya stanęli na amerykańskich scenach. Dekadę po nich pojawili się liczni naśladowcy The Beatles i od tamtej pory tribute bandy rosną w siłę. Kolebką tego zjawiska są Stany Zjednoczone, a w Europie najwięcej takich wydarzeń - obecnie ponad 50 - jest w Wielkiej Brytanii. Z czasem pojedyncze koncerty zaczęły przeradzać się w festiwale i takie wydarzenia licznie odbywają się także w Niemczech, Francji, Hiszpanii czy Skandynawii.Najczęściej naśladowanymi artystami są Queen, Elvis oraz The Beatles (ponad 30 odtwórców na świecie), lecz w zasadzie każdy oryginalny artysta - od legend lat 60-tych aż po idoli nastolatków, takich jak Taylor Swift, Adele czy Harry Styles - doczekał się swoich tribute'ów. Najlepsi przedstawiciele tego nurtu muzycznego robią międzynarodowe kariery, cieszą się aprobatą swoich pierwowzorów, koncertują na całym świecie, występują w telewizji. Co więcej największe tribute festiwale dają im szansę wystąpienia nawet przed 20 tysiącami widzów. Liczymy, że także w Polsce uda się zainteresować tą formułą szeroką publiczność.Aby poznać ten fenomen z bliska, zapraszamy na Undercover Festival w dniach 25-26 sierpnia 2023 roku, który odbędzie się na terenie Legia Park przy Łazienkowskiej 3 w Warszawie. Podczas wydarzenia pojawią się także dodatkowe atrakcje. Na uczestników czekać będą m.in. food trucki czy strefa dla dzieci.Pierwszy koncert Undercover Festival w piątek (25 sierpnia 2023 roku) od godz. 20:00 na żywo w Polsacie.