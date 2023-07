Sierpień w Canal+. "Wieloryb", "Detektyw Marlowe", "Gorące krzesło", Mrozu bez prądu

Łukasz Szewczyk

• Premierowy sierpień w Canal+ i Canal+ Online

"Detektyw Marlowe" / Aktualności ©Dystrybucja Monolith Films Sierpień w serwisie CANAL+ online — seriale, dokumenty, fil

Filmowym wydarzeniem sierpnia w Canal+ będzie premiera jednego z najgłośniejszych filmów tego roku(od 26 sierpnia). Dramat Darrena Aronofsky'ego zachwycił widzów przede wszystkim spektakularną kreacją Brendana Frasera, za którą aktor został uhonorowany Oscarem. Główny bohater Charlie jest profesorem angielskiego w Ohio. Mężczyzna od lat cierpi na poważną otyłość, w którą popadł po śmierci swojego partnera. Choroba sprawiła, że odizolował się od świata, ograniczając całe swoje życie do małego mieszkania. I choć wydaje się, że Charlie jest pogodzony ze swoim losem, postanawia wyrwać się z matni i odbudować relacje ze swoją nastoletnią córką Ellie. Przeciwna temu jest jego ex żona, którą przed laty porzucił dla ukochanego.Rozrywkowym wydarzeniem będzie premiera czternaste edycji kultowej serii koncertów(od 13 sierpnia). Tym razem swoje utwory w wersji "bez prądu" wykonał Mrozu, który rozbił bank tegorocznych Fryderyków (zdobył pięć statuetek w tym dla Artysty Roku oraz za Utwór Roku i Album Roku Pop). To właśnie hity z najnowszej płyty oraz starsze przeboje artysta wykonał podczas koncertu zrealizowanego w kwietniu w Studio Koncertowym Polskiego Radia im. Witolda Lutosławskiego. Fani będą mieli okazję usłyszeć nowe, zaskakujące wersje utworów także podczas jesiennej trasy koncertowej MTV Unplugged, w ramach której muzyk wystąpi m.in. w Warszawie, Poznaniu, Katowicach, Lublinie czy Gdańsku.FILMYWśród pozostałych premier filmowych między innymi(od 5 sierpnia). Pracujący w firmie informatycznej były haker Orlando Friar, wpada w pułapkę bezwzględnego zamachowca. Siedzący na krześle z tykającą bombą mężczyzna, by ratować życie wszystkich przebywających w budynku, musi włamać się do instytucji bankowych wysokiego szczebla. Do akcji ratunkowej wkraczają antyterroryści z grupy specjalnej pod dowództwem Wallece'a Reeda.(od 6 sierpnia) to ekranizacja bestsellerowego komiksu "Pewnego lata". Po dwóch latach Dune wraz z rodzicami przejeżdżają na wybrzeże Francji, gdzie kiedyś spędzali każde wakacje. Na dziewczynkę czeka najlepsza przyjaciółka, Mathilde, wierna towarzyszka beztroskich, dziecinnych zabaw. Jednak to lato jest inne. Dziesięcioletnie dziewczynki czują, że coś się zmieniło. Nie patrzą już na otaczający je świat w ten sam niewinny sposób i coraz lepiej zaczynają rozumieć sekrety dorosłych.(od 12 sierpnia) to filmowa adaptacja powieści Benjamina Blacka "Czarnooka blondynka" stworzona przez Oscarowy. Rok 1939 w Los Angeles. Prywatny detektyw Philip Marlowe otrzymuje nowe zlecenie. Piękna dziedziczka fortuny Clare Cavendish, prosi o odnalezienie kochanka, producenta rekwizytów ze studia filmowego Nica Petersona. Choć mężczyzna miał zginąć w wypadku samochodowym, kobieta przekonana jest, że widziała go żywego. Detektyw rozpoczyna więc śledztwo, w trakcie którego odkrywa wiele mrocznych sekretów miasta aniołów.(od 13 sierpnia) to nowy film Working Title Films, wytwórni, która stworzyła kultowe brytyjskie komedie romantyczne (m.in. "Dziennik Bridget Jones"). Zoe i Kazim to przyjaciele z dzieciństwa, którzy pragną odnaleźć prawdziwą miłość. Ona, współczesna młoda kobieta, wykorzystuje do tego celu aplikacje randkowe. On zawierza pakistańskiej tradycji i decyduje się na aranżowane przez rodziców małżeństwo. Pracująca jako dokumentalistka filmowa Zoe postanawia towarzyszyć przyjacielowi w podróży do Lahore, by uwiecznić jego ślub z nieznajomą.(od 19 sierpnia). David i Robert od niedawna są sąsiadami. Mężczyźni od razu znaleźli wspólny język i często spędzają wspólnie czas. Jednak podczas jednego z męskich wypadów powodują wypadek, w wyniku którego ginie rowerzystka, a oni uciekają z miejsca tragedii. Z czasem nękany wyrzutami sumienia David chce przyznać się do winy. Robert natomiast jest gotów zrobić wszystko, by tajemnica nie wyszła na jaw.(od 20 sierpnia) to pełna humoru, niezwykle kobieca komedia omyłek rozgrywająca się wśród malowniczych krajobrazów greckiej wyspy Amorgos. Magalie i Blandine w dzieciństwie były najlepszymi przyjaciółkami. Jednak po szkole ich drogi się rozeszły. Dorosłe już kobiety po latach postanawiają odnowić relację i spełnić wspólne marzenie z młodości o wyprawie do Grecji. Kupują więc dwa bilety i jadą na wakacje na piękną wyspę Amorgos. W podróży okazuje się jednak, że przez lata kobiety zmieniły się, a różniące je podejście do życia będzie powodem wielu zabawnych konfliktów i nieporozumień.Rodzinna opowieść(od 27 sierpnia). Sam wraca po latach w rodzinne strony, by zaopiekować się podupadającym na zdrowiu ojcem. Niepozorne miasteczko niespodziewanie odkrywa przed mężczyzną nieznaną dotychczas, romantyczną stronę. Okazuje się, że Bill zakochuje się w swej znajomej z dawnych lat, Tinie. W tym samym czasie Sam traci głowę dla Kate - córki Tiny.(od 29 sierpnia). W pierwszych scenach filmu Rahim Soltani, który odsiaduje wyrok za niespłacone długi, wychodzi na upragnioną przepustkę. Czas na wolności pragnie wykorzystać na opracowanie planu uwolnienia się od niezasłużonej jego zdaniem kary. Wydaje się, że los sam podsuwa mu rozwiązanie, kiedy w ręce dziewczyny Rahima trafia torba z kosztownościami. Znalezisko mogłoby pokryć długi i tym samym pomóc mężczyźnie wrócić do domu na stałe. Jednak po początkowej euforii Rahimem zaczynają targać wątpliwości -- wykorzystać szansę na nowe życie, czy posłuchać sumienia i odnaleźć właściciela skarbu.SERIALESerial(od 2 sierpnia w Ale kino+ i Canal+ Online) to kanadyjski thriller psychologiczny opowiadający o grupie sześciorga nieznajomych, którzy otrzymują tajemnicze zaproszenie do domu miliardera. Rezydencja znajduje się na całkowitym odludziu w głębi lasu, a dostać się tam można jedynie śmigłowcem. Podróż nie idzie jednak zgodnie z planem, a pilot helikoptera zmuszony jest do awaryjnego lądowania w głuszy. Tak zaczyna się dramat uczestników wyjazdu, który okazuje się być pułapką. Dlaczego były gliniarz, handlarz dziełami sztuki religijnej, emerytowany nauczyciel, dyrektor ds. marketingu, bizneswoman i gwiazdor kryminolog, utknęli razem głęboko w lesie? To jedno z pytań, na które odpowiedzi szukać będzie w śledztwie oficer Juliette Michaud.(od 7 sierpnia, Canal+ Seriale). Czwarta odsłona kryminalnej serii, w której detektywi Pierre Niémans i Camille Delauney wpadają na trop kolejnych odrażających zbrodni, obnażających ludzkie okrucieństwo i perwersje. Zbrodni na pozór szalonych, jednak mających racjonalne i dające się logicznie wyjaśnić powody. Kim jest zabójca z przejazdu kolejowego? Jakie sekrety skrywa prowincjonalna Akademia Sztuk Pięknych? Czy śledczy poradzą sobie z rozszarpującym ofiary stworzeniem, tekstem w starożytnej grece i tajemniczym więzieniem, z którego znikają skazani?Forest Whitaker w trzecim sezonie nagrodzonego Emmy serialu kryminalnego(od 30 sierpnia, Canal+ Premium). W trzecim sezonie główny bohater kontynuuje walkę o kontrolę nad Harlemem. Walka ta staje się jeszcze trudniejsza, gdyż poza włoską mafią pod wodzą Vicente Gigante, na scenę wkraczają nowi gracze - kubańska mafia, na której czele stoi potężny boss, José Miguel Battle. Ponadto Bumpy'emu po piętach depcze także CIA. I chociaż przetrwanie tego wszystkiego będzie wymagało podjęcia dodatkowego ryzyka i nowych sojuszy, nie ma możliwości, by Bumpy porzucił wszystko, co zbudował od czasu wyjścia z więzienia.