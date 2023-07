Nowe sezony Premier League i Bundesligi, gala KSW, F1 - sportowy sierpień w Viaplay

Łukasz Szewczyk

• W sierpniu rozgrywki wznawiają Premier League oraz Bundesliga - wszystkie mecze na Viaplay

• Gala KSW 85 zawita do Nowego Sącza, a widzowie Viaplay będą świadkami m.in. dwóch starć, których stawką będzie pas mistrzowski

• Z kolei najszybsi kierowcy świata walczyć będą o triumf w Grand Prix Holandii

Sierpień w Viaplay / Fot. Viaplay

Poprzedni sezon Premier League był jednym z najciekawszych od lat. Po zaciętej walce Manchester City ostatecznie wyprzedził Arsenal na finiszu rozgrywek i sięgnął po trzeci z rzędu tytuł mistrzowski. Z ligi oprócz Southampton i Leeds dosyć niespodziewanie spadło Leicester City, a w ich miejsce promocję do najwyższej klasy rozgrywkowej uzyskały Burnley, Sheffield United i Luton Town.Kampania 2023-2024 rozpocznie się 11 sierpnia od spotkania beniaminka Burnley z urzędującym mistrzem Manchesterem City, dzień później wicemistrz Arsenal Londyn (z Jakubem Kiwiorem w składzie) zmierzy się z Nottingham Forest. Już w pierwszej kolejce czeka nas hitowo zapowiadające się starcie, 13 sierpnia Chelsea podejmie na Stamford Bridge Liverpool. Oba zespoły rozczarowały w poprzednim sezonie, finiszując odpowiednio na 12. i 5. pozycji, zatem na starcie nowego z pewnością będą chciały pokazać się z jak najlepszej strony i odzyskać choć część zaufania swoich kibiców.W ramach pierwszej serii spotkań w akcji powinniśmy zobaczyć m.in. Łukasza Fabiańskiego, którego West Ham United zagra na wyjeździe z Bournemouth. Matty'ego Casha i Aston Villę czeka wyjazd do Newcastle, z kolei Jakub Moder cały czas dochodzi do pełni sił po kontuzji, a jego Brighton podejmie beniaminka z Luton.Emocje na finiszu poprzednich rozgrywek Bundesligi sięgnęły zenitu, a losy mistrzowskiego tytułu rozstrzygnęły się dopiero w ostatniej kolejce. Ostatecznie mistrzami Niemiec ponownie zostali zawodnicy Bayernu Monachium, którzy rzutem na taśmę wyprzedzili Borussię Dortmund. Z niemiecką ekstraklasą pożegnały się utytułowane Schalke 04 Gelsenkirchen i Hertha Berlin, a promocję wywalczyły FC Heidenheim oraz SV Darmstadt.Na inaugurację rozgrywek Werder Brema podejmie Bayern Monachium, a szansę na ligowy debiut w szeregach klubu z Bremy będzie miał Dawid Kownacki, który po zakończeniu poprzedniego sezonu przeszedł do Werderu z Fortuny Duesseldorf. Z kolei VfL Wolfsburg Jakuba Kamińskiego podejmie beniaminka z Heidenheim. Tymczasem FC Augsburg opuścił Rafał Gikiewicz, który przeniósł się do tureckiego Ankaragucu. W składzie klubu z Bawarii jest Robert Gumny, ale polski obrońca odniósł kontuzję w trakcie przygotowań do sezonu i jego występ w meczu z Borussią Moenchengladbach stoi pod znakiem zapytania.Unifikacja pasów wagi piórkowej na gali XTB KSW 85. Podwójny mistrz KSW, Salahdine Parnasse stanie do obrony tytułu kategorii piórkowej. Już 19 sierpnia Francuz zmierzy się z dzierżącym pas tymczasowy Robertem Ruchałą. Polak skrzyżuje rękawice z Parnasse'em przed własną publicznością - w Amfiteatrze Parku Strzeleckiego w Nowym Sączu.Poza walką o pas wagi piórkowej podczas gali XTB KSW 85 dojdzie również do starcia mistrzowskiego w kategorii półciężkiej! Panujący mistrz, Ibragim Chuzigaev, stanie do drugiej obrony tytułu przeciwko niepokonanemu Bohdanowi Gnidce, numerowi trzy rankingu wagi półciężkiej.Czas na kolejną odsłonę FIA Formula One World Championship® 2023! Trzynasta runda najszybszej serii wyścigowej świata odbędzie się w Holandii. W klasyfikacji kierowców zdecydowanie prowadzi bohater holenderskich kibiców, obrońca tytułu Max Verstappen, który jak dotąd aż dziewięciokrotnie stawał na najwyższym stopniu podium. Już na półmetku sezonu Holender może być niemal pewny obrony mistrzowskiego tytułu.Lidera starają się gonić partner z zespołu Red Bulla Sergio Perez oraz dwaj byli mistrzowie i legendy F Fernando Alonso (Aston Martin) i Lewis Hamilton (Mercedes). Czy będą w stanie zagrozić Verstappenowi, którego dodatkowo wspierać będzie żywiołowa holenderska publiczność? Odpowiedź już w sierpniu tylko na Viaplay.Na Viaplay obejrzeć można wszystkie sesje treningowe, kwalifikacyjne oraz wyścigi F1, a także zmagania kierowców Formuły 2, Formuły 3 i włoskiej Formuły 4 z polskim komentarzem oraz programy studyjne, w tym podsumowanie każdego Grand Prix w Magazynie F1.