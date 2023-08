Marcin Walter przechodzi do RMF FM

Łukasz Szewczyk

• Marcin Walter dołącza do grupy wydawców rozmów publicystycznych w Faktach RMF FM w Warszawie.

Marcin Walter związany jest z mediami od 1999 roku. Do RMF FM przechodzi z warszawskiego Radia Kolor, gdzie od marca 2022 roku był szefem newsroomu. W latach 2016 -2019 pracował w Ringier Axel Springer Polska, gdzie był zastępcą redaktora naczelnego dziennika Fakt i p.o. redaktorem naczelnym.Wcześniej przez 9 lat był dziennikarzem informacyjnym w Radiu ZET. Był reporterem warszawskim stacji, potem reporterem zagranicznym, szefem redakcji zagranicznej i zastępcą dyrektora informacji. W 2012 roku był nominowany do Nagrody PAP im. Ryszarda Kapuścińskiego za reportaż "Dni gniewu" opisujący rewolucję na placu Tahrir w Kairze w 2011 roku. Jako reporter zagraniczny relacjonował także z Tokio w 2011 tuż po tsunami iI uszkodzeniu elektrowni w Fukushimie. Z Oslo relacjonował proces Andersa Breivika, a z Mediolanu Sylvio Berlusconiego. W 2013 roku z Watykanu Walter nadawał korespondencje z abdykacji papieża Benedykta XVI. W 2011 roku relacjonował z Londynu ślub księcia Wiliama i księżnej Kate, a w 2009 roku ze szwajcarskiego Gstaad opisywał okoliczności zwolnienia z aresztu Romana Polańskiego i osadzenia go w areszcie domowym w willi w Alpach.Wcześniej Walter związany z Radiem ESKA, w latach 2002-2004 jako korespondent z Torunia, a potem od 2004 do 2007 roku z Warszawy. Początki jego pracy radiowej sięgają 1999 roku, gdy dołączył do studenckiego Radia Sfera przy Uniwersytecie Mikolaja Kopernika, z którego przeszedł do toruńskiego Radia GRA.Walter jest absolwentem filologii angielskiej na UMK w Toruniu.