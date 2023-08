Szefowa Radia Nowy Świat: Przejęliśmy misję radia publicznego

Łukasz Szewczyk

• Magdalena Jethon trzy lata temu definitywnie zamknęła w swoim życiu rozdział pod tytułem Trójka i całą swoją uwagę oraz potencjał kieruje na nowy projekt zawodowy.

• Radio Nowy Świat, któremu szefuje, szybko zyskało uznanie słuchaczy i dla wielu z nich stało się stacją pierwszego wyboru.

• Radio Nowy Świat od patronów otrzymuje 700 tys. zł miesięcznie

Magdalena Jethon / Fot. Newseria

Radio Nowy Świat wystartowało 10 lipca 2020 roku. Pierwszą audycję poprowadził Wojciech Mann. Od początku przyjęto, że stacja nie będzie nadawać reklam, a jej finansowanie ma się opierać wyłącznie na crowdfundingu. Rozgłośnią dowodzi Magdalena Jethon, była redaktor naczelna Trójki. Dziennikarka jest dumna, że z miłości do radia powstał solidny projekt medialny, który szybko wyrobił sobie mocną pozycję na rynku.- mówi agencji Newseria Lifestyle Magdalena Jethon.Dziennikarka nie ukrywa jednak, że początki nie były łatwe. Trzeba było sporo zaryzykować, by się przekonać, czy jest to właściwy kierunek i czy zupełnie nowy projekt zdobędzie serca słuchaczy.- mówi.Magdalena Jethon podkreśla, że Radio Nowy Świat nadal będzie się rozwijać i wychodzić naprzeciw oczekiwaniom słuchaczy. Są już plany na kolejne audycje i autorskie projekty.- podkreśla.Dziennikarka zapewnia też, że już nie ma nawyku włączania Trójki i sprawdzania, co tam się dzieje.- stwierdza Magdalena Jethon.