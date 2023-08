Radio Zet ogłasza Dzień Parawanu

Łukasz Szewczyk

• Radio ZET ogłasza 5 sierpnia Dniem Parawanu, który od lat jest nieodłącznym elementem krajobrazu nadbałtyckich plaż.

• Stacja zamierza ten dzień świętować we Władysławowie, gdzie dla turystów przygotowano liczne atrakcje i animacje.

Każdego roku nadbałtyckie plaże zapełniają setki tysięcy parawanów, które w swym założeniu mają chronić wypoczywających przed wiatrem. Zastąpiły tzw. "zamki plażowe" usypywane z piasku i kosze wiklinowe, które były licznie spotykane jeszcze w ostatnich dekadach XX wieku. Dziś, czy to się komuś podoba czy nie, są symbolem polskich plaż, który nierzadko rozpala emocje ich zwolenników i przeciwników. Skoro parasole mogą mieć swój dzień, a 30 lipca obchodzimy Dzień Bez Parawanu, 5 sierpnia wydał się idealnym czasem, by ogłosić go Dniem Parawanu.Tego dnia Radio ZET odwiedzi plażę we Władysławowie w ramach akcji "A może nad morze z Radiem ZET?". Wczasowicze, którzy pojawią się na plaży będą mogli liczyć na zdobycie czerwonych parawanów Radia ZET. To jednak tylko jedna z niespodzianek, którą przygotowuje dla nich stacja. Na plaży powstanie miasteczko Radia ZET pełne atrakcji dla całych rodzin. W przygotowanych strefach każdy będzie mógł wziąć udział w indywidualnych i zespołowych grach sportowych, zabawach, animacjach i konkursach z nagrodami. W roli gospodarza wystąpi Kamil Nosel, którego specjalne relacje pojawią się w Radiu ZET. Miasteczka Radia ZET będę czynne w godzinach 10-15.Dzień Parawanu poprzedzi akcja antenowa, w której od 2 do 4 sierpnia słuchacze będą mogli zdobyć swoje własne parawany. Będzie to również okazja do rozmów o parawanowym savoir-vivre.