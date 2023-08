Kto zaorze konkurencję? "Super Rolnicy" od września w TTV

Łukasz Szewczyk

• Od września 2023 roku na antenie TTV program, w którym szybkie traktory i wszechstronni rolnicy udowodnią, że efektowne wyścigi nie muszą odbywać się tylko na torach Formuły 1

• W "Super Rolnikach" uczestnicy zawalczą o tytuł najszybszego i najbardziej zaradnego rolnika.

Konrad Mariański / Fot. TTV

Kto powiedział, że ciągniki nie mogą się równać z rajdowymi bolidami? Sześć dwuosobowych drużyn rolników z całej Polski zmierzy się w nieoczywistych konkurencjach, które sprawdzą ich spryt, szybkość, a przede wszystkim - umiejętność perfekcyjnej jazdy traktorem. A te zadania mogą ukończyć jedynie prawdziwi mistrzowie rolnictwa. O tytuł Super Rolników zawalczy m.in. młode małżeństwo, dwóch szwagrów, bracia i przyjaciele od dziecka. Kto odpadnie jako pierwszy, a kto podniesie do góry złoty puchar?W roli prowadzącego, widzowie zobaczą znanego z formatów "Gogglebox. Przed telewizorem", czy 99 - Gra o wszystko, Konrada Mariańskiego.Seria zadebiutuje na antenie stacji 2 września, odcinki emitowane będą w każdą sobotę o godz. 22:00 w TTV.Za dystrybucję "The Fast and Farmer(ish)" odpowiada Entertainment One, polską wersję wyprodukuje Mass Koncept.