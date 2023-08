Filmy za 1 złoty. Wakacyjna oferta w Vectra VOD

Łukasz Szewczyk

• Użytkownicy usług sieci Vectra mogą wypożyczać filmy za 1 zł

• Sierpniowa akcja promocyjna w Vectra VOD obejmuje 200 filmów do wyboru

Vectra VOD oferuje łatwy dostęp do bazy tysięcy filmów, a w sierpniu dodatkowo można skorzystać z akcji promocyjnej w ramach katalogu "Sierpień z filmami za 1 zł" i wybierać spośród 200 pozycji. Dzięki temu możemy zorganizować sobie kino na własnych zasadach, bez bloków reklamowych, w dogodnych godzinach i dowolnym miejscu: w plenerze, na wakacjach, w samochodzie podczas podróży na urlop, na kempingu, w hotelu lub w domu. Z biblioteki Vectra VOD można korzystać na dwóch urządzeniach jednocześnie, np. na laptopie i smartfonie lub tablecie. Dzięki temu rodzice w salonie spokojnie obejrzą 6-krotnie nominowany do Oscara "Tár" z popisową rolą Cate Blanchett, podczas gdy nastolatkowie zorganizują sobie filmowy maraton z "Pitch Perfect" w drugim pokoju.Koszt wypożyczenia filmów, które objęte są akcją w terminie od 1 do 31 sierpnia 2023 roku wynosi 1 zł.Jak wypożyczyć kinowe hity za złotówkę?Abonenci posiadający usługę telewizji z dekoderem i dostępem do Vectra VOD wystarczy, że wybiorą odpowiednią opcję na pilocie lub w menu dekodera i wyszukają dedykowaną zakładkę. Jeśli są poza domem mogą skorzystać z aplikacji TV Smart GO lub strony internetowej tvsmart.pl.Dostęp do oferty filmów za 1 złoty mają także klienci, którzy posiadają usługi internetowe lub telefoniczne od Vectry, jak również wszyscy Ci, którzy zalogują się do aplikacji TV Smart GO bądź na tvsmart.pl. W przypadku abonentów filmy z wypożyczalni zostaną doliczone do ich faktury,a użytkownicy nie korzystający z usług tego operatora za filmy zapłacą za pośrednictwem udostępnionych form płatności.