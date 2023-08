Nowy szef product design i UX w Wirtualnej Polsce

Łukasz Szewczyk

• Stanowisko head of product design w Wirtualnej Polsce Media S.A. objął Bartłomiej Kozieł.

• Będzie odpowiadał za pracę nad jakością UX serwisów WP, zwiększenie zaangażowania użytkowników oraz współtworzył nowe produkty i usługi online.

Bartłomiej Kozieł ma ponad 15-letnie doświadczenie w obszarach User Experience i product designu. Tworzył i zarządzał zespołami w takich firmach jak Artegence, Comarch, Deloitte Digital. W "Gazecie Wyborczej" był odpowiedzialny za rozwój produktu w obszarze digital. Od lat jest również zaangażowany w rozwój tej branży w Polsce. Jest członkiem rady programowej konferencji UX Poland. Dzielił się wiedzą i doświadczeniem ze studentami podyplomowych studiów User Experience Design na Uniwersytecie SWPS w Warszawie. Ostatnio współtworzył nowy kierunek studiów na tej uczelni, UX Manager MasterClass. Rozwiązania, przy których współpracował, były wielokrotnie wyróżniane zarówno w Polsce, jak i za granicą, m.in. nagrodami Mobile Trends Awards, Kreatura, Finovate, BAI Global Innovation Awards.- mówi Bartłomiej Kozieł, head of product design w Wirtualna Polska Media S.A.Bartłomiej Kozieł w nowej roli zastąpił Daniela Aniszewskiego, który z końcem maja odszedł z WP. Będzie raportował do Łukasza Wojtkiewicza, dyrektora serwisów & product design w Wirtualnej Polsce.- mówi Łukasz Wojtkiewicz, dyrektor serwisów & product design w WP.Grupa WP to holding technologiczny, prowadzi działalność mediową, reklamową oraze-commerce. Jest właścicielem Strony Głównej WP, posiada również specjalistyczne serwisy tematyczne, takie jak money.pl, WP SportoweFakty, benchmark.pl oraz rozwija usługi subskrypcyjne m.in. poprzez spółki Audioteka i Patronite. W branży e-commerce WP działa głównie w obszarach turystyki (m.in. wakacje.pl, Szallas Group, nocowanie.pl) i finansów konsumenckich (superauto.pl i totalmoney.pl). Zgodnie z badaniem Mediapanel, w czerwcu 2023 roku z produktów internetowych WP korzystało 22,8 mln Polaków.