Rajdowy klasyk . WRC Rajd Finlandii i World RX of Benelux na żywo w Motowizji

Łukasz Szewczyk

• Rozpoczyna się rajdowo-rallycrossowy weekend w Motowizji.

• Najpierw wizyta w Finlandii i kolejna runda Rajdowych Mistrzostw Świata, a tuż potem belgijski Mettet i zmagania najlepszych zawodników rallycrossowych.

Rajd Finlandii zdecydowanie znajduje się na piedestale imprez rajdowych świata. Od 1951 roku zawody te należą to jednych z najważniejszych każdego sezonu. W historii Rajdowych Mistrzostw Świata Finlandii zabrakło w kalendarzu tylko dwukrotnie - raz ze względu na system rotacyjny, kiedy była to runda Dwulitrowego Rajdowego Pucharu Świata, a także w sezonie 2020 ze względu na sytuację pandemiczną.Niezwykle szybkie, bardzo płynne trasy sprawiają, że Rajd Finlandii jest porównywany wręcz do wyścigów grand prix, mimo że jeździ się po szutrach, a nie asfaltowych trasach. Jeśli sama prędkość nie powoduje u załóg poniesionego ciśnienia, to na pewno robią to liczne hopy. Dobrze ustawione amortyzatory są jednym z kluczy do sukcesu na fińskich trasach.Polscy kibice będą mogli trzymać kciuki za dwie polskie załogi. Po udanym występie na podobnych charakterystyką trasach w Estonii duet ORLEN Teamu Miko Marczyk i Szymon Gospodarczyk ponownie rzuci wyzwanie czołówce kategorii WRC2. W aucie WRC3 wystartują za to Marek Paciorkowski z Kamilem Hellerem.Kolejny powrót do rallycrossowych korzeniDzięki zmianom w kalendarzu Rallycrossowych Mistrzostw Świata najlepsi kierowcy w tym roku wracają na tory, które były w nim od początku cyklu, ale wypadły z kalendarza na przestrzeni lat. Takim obiektem jest tor imienia Julesa Tacheny w Mettet. Historia rywalizacji w belgijskim mieście sięga lat '20 minionego wieku. Tor permanentny został otworzony w 2010 roku i szybko znalazło się tam miejsce dla rallycrossu.Sytuacja z Lydden Hill wciąż ma wpływ na rywalizację w sezonie 2023 World RX. Ze względu na spłonięcie dwóch aut przed startem rywalizacji w Wielkiej Brytanii odwołano zmagania kategorii RX1e także i w Belgii. Kibice będą mogli jednak zobaczyć największe gwiazdy sportu na torze. Pięciokrotny mistrz świata Johan Kristoffersson, jego kolega zespołowy Ole Christian Veiby, a także ich główni rywale bracia Timmy i Kevin Hansenowie przesiądą się do aut kategorii RX2e. Do rywalizacji powrócą także spalinowe Supercary startujące w ramach mistrzostw Europy Euro RX1.- mówi Krzysztof Mikulski, prezes Motowizji.W składzie komentatorskim na nadchodzący weekend Motowizja przygotowała sporą niespodziankę dla kibiców. Niedzielny etap Rajdu Finlandii w całości skomentuje uznany dziennikarz oraz rajdowy ekspert Motowizji Mikołaj Sokół, a także najbardziej utytułowany polski kierowca rajdowy Kajetan Kajetanowicz. W pozostałe dni o rywalizacji będzie odpowiadał stały zestaw komentatorów - Grzegorz Gac, Sławomir Szymczak, Michał Adamiuk, Gabriel Borowy, Agata Bednarczuk i Krzysztof Woźniak. Gościem w sobotę będzie szef M-Sport Poland Maciej Woda. Rallycrossową rywalizację skomentują Krzysztof Woźniak z Krzysztofem Skorupskim.FIA Rajdowe Mistrzostwa Świata - Rajd Finlandii oraz Rallycrossowe Mistrzostwa Świata - Mettet - harmonogram transmisji:Środa (2 sierpnia):• godz. 19:00 Ceremonia startuCzwartek, 3 sierpnia• godz. 08:00 Shakedown• godz. 12:45 Meet the Crews• godz. 18:00 Pre Show• godz. 19:00 OS1 Harju 1Piątek 4 sierpnia• godz. 07:00 OS2 Laukaa 1godz. 08:05 OS3 Lankamaa 1godz. 09:15 OS4 Myhinpää 1godz. 10:30 OS5 Halttula 1godz. 12:00 Media Zonegodz. 13:30 OS6 Laukaa 2godz. 14:30 OS7 Lankamaa 2godz. 15:45 OS8 Myhinpää 2godz. 17:00 OS9 Halttula 2godz. 19:15 OS10 Harju 2godz. 20:00 Podsumowanie dniaSobota, 5 sierpnia• godz. 07:00 OS11 Västilä 1godz. 08:05 OS12 Päijälä 1godz. 09:00 OS13 Rapsula 1godz. 10:00 OS14 Vekkula 1godz. 12:30 Media Zonegodz. 14:30 OS15 Västilä 2godz. 15:35 OS16 Päijälä 2godz. 16:30 OS17 Rapsula 2godz. 17:30 OS18 Vekkula 2godz. 20:00 Podsumowanie dniaNiedziela, 6 sierpnia• godz. 06:45 OS19 Moksi-Sahloinen 1godz. 08:00 OS20 Himos-Jämsä 1godz. 09:30 OS21 Moksi-Sahloinen 2godz. 10:30 RX2e/Euro RX1 H3godz. 12:00 OS22 Himos-Jämsä 2 [Power Stage]godz. 13:30 Wrap-upgodz. 14:45 RX2e SFgodz. 16:00 Euro RX1 SF/RX2e F/Euro RX1 Fgodz. 20:00 Podsumowanie dnia