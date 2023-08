Trzeci sezon serialu "Szadź" od września w TVN

Łukasz Szewczyk

• Telewizyjna premiera serialu "Szadź 3" w TVN

• W rolach głównych m.in. Maciej Stuhr, Bartosz Gelner, Aleksandra Popławska, Anna Cieślak oraz Karolina Gorczyca. W obsadzie pojawią się również Jowita Budnik, Magdalena Popławska czy Piotr Trojan.

Mija rok od próby zamordowania Lilii i ucieczki Piotra. Wolnicki (Maciej Stuhr) żyje w ukryciu w małej miejscowości. Dla lokalnych mieszkańców to tajemniczy nieznajomy, który stara się poukładać swoje życie na nowo. Jego mroczna natura nie daje jednak o sobie zapomnieć. Kogo wybierze na kolejną ofiarę?Agnieszka Polkowska (Aleksandra Popławska) zostaje zwolniona ze służby, ale sprawa Piotra nie daje jej spokoju. Ten umiejętnie zaciera za sobą ślady i podkłada dowody, które mogą świadczyć o jego śmierci. Mrówiec (Bartosz Gelner) i Wrońska (Karolina Gorczyca) pozostają w dochodzeniówce, ale czy zaryzykują własne kariery, by dopaść mordercę, oficjalnie uznanego za zmarłego? W życiu Piotra pojawia się Karolina (Magdalena Popławska). Ta znajomość przykuwa uwagę lokalnych mieszkańców, m.in. Maćka (Piotr Trojan) i jego matki, Miry (Jowita Budnik).Trzeci sezon zadebiutuje na antenie TVN w niedzielę 3 września 2023 roku. Premierowe odcinki emitowane będą w każdą niedzielę o godz. 21:35.Producentami serialu są Michał Kwieciński (Akson Studio) oraz Adrianna Przetacka (TVN Warner Bros. Discovery). W obsadzie "Szadzi" ponownie znaleźli się Maciej Stuhr, Aleksandra Popławska, Bartosz Gelner, Karolina Gorczyca, Anna Cieślak, Anna Ilczuk, Mirosław Zbrojewicz, Wiktor Piechowski oraz Marek Kalita. W trzeciej serii dołączyli do nich m.in. Jowita Budnik, Magdalena Popławska, Aleksandra Skraba, Dariusz Chojnacki, Piotr Trojan, Lesław Żurek, Diana Zamojska oraz Sebastian Pawlak.