"Kosmiczne pikniki” z TVP Nauka

Łukasz Szewczyk

• TVP Nauka rozpoczyna cykl "Kosmicznych pikników"

Transmisje z wydarzeń na pikniku TVP Nauka 12 sierpnia relacjonować będą na żywo Marta Kielczyk i dyrektor TVP Nauka Robert Szaj o godz. 13:10, 16:05 oraz o godz. 19:05. Dla widzów wspólnie z prof. Mariuszem Figurskim, Dyrektorem Centrum Modelowania Meteorologicznego Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej przygotujemy specjalną numeryczną prognozę pogody, dzięki której bez trudu będziemy mogli wskazać miejsca w Polsce, w których po zachodzie Słońca najlepiej śledzić Perseidy.O godz. 21:00 dyrektor TVP Nauka Robert Szaj zaprosi widzów do wspólnego obserwowania "spadających gwiazd". -- mówi Robert Szaj, dyrektor TVP Nauka, pomysłodawca odbywającej się od lat "Nocy Perseidów", który wraz z ekspertami objaśni widzom pasjonujące zjawiska, które obserwować można w sierpniowe noce.Prof. Andrzej Niedzielski z Uniwersytetu Mikołaja Kopernika, odkrywca planet poza Układem Słonecznym przybliży widzom nierozwikłane zagadki odległych planet krążących wokół innych gwiazd i pasjonujące wyzwania czekające na naukowców badających Kosmos, Magdalena Pilska-Piotrowska z Olsztyńskiego Planetarium i Obserwatorium Astronomicznego w Olsztynie zaprezentuje meteoryty, które dotarły na Ziemię z różnych części naszego Układu Słonecznego. O najnowszych odkryciach naukowych i projektach eksploracji Wszechświata, w które zaangażowani są Polacy, opowie prof. dr hab. Maciej Mikołajewski oraz profesor Grzegorz Wrochna, Prezes Polskiej Agencji Kosmicznej. W roku Mikołaja Kopernika w kosmicznym studiu zagości także Michał Juszczakiewicz - znawca życia Mikołaja Kopernika, który zaprezentuje nieznane powszechnie fakty z życia astronoma."Noc Perseidów" to wyjątkowe wydarzenie nie tylko dla miłośników astronomii. Co roku na nocnym niebie możemy obserwować ten rój meteorów, który powstał w wyniku rozpadu jądra komety Swift- Tuttle. Perseidy należą do najbardziej znanych meteorowych rojów. Możemy je obserwować zazwyczaj od połowy lipca aż do końca sierpnia. Największa aktywność Perseidów przypada między 9 a 14 sierpnia. To właśnie wtedy warto spojrzeć na nocne rozgwieżdżone niebo.19 sierpnia TVP Nauka zaprosi widzów do Puław na wydarzenie "Odyseja kosmiczna", gdzie m.in. będzie można zobaczyć Laboratorium Przyszłości czy łaziki marsjańskie, a 27 sierpnia do Niepołomic na piknik "W kręgu Słońca" przybliżający uczestnikom tajniki centralnej gwiazdy naszego układu planetarnego, dzięki słonecznym teleskopom będzie można na żywo obserwować zjawiska zachodzące na Słońcu."Noc Perseidów" w TVP Nauka 12 sierpnia o godz. 13:10, 16:05, 19:05 oraz godz. 21:00"Odyseja kosmiczna" - Puławy w TVP Nauka 19 sierpnia"W kręgu Słońca"- Niepołomice w TVP Nauka 27 sierpnia