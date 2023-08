Zmiany w TVP Sport. Nowym szefem Krzysztof Zieliński

Łukasz Szewczyk

• Krzysztof Zieliński pełni obowiązki dyrektora TVP Sport.

• Zastępcą dyrektora - redaktorem naczelnym TVP Sport został Sebastian Staszewski.

• Jarosław Idzi nadal jest zastępcą dyrektora ds. produkcyjnych TVP Sport.

• Marek Szkolnikowski, dotychczasowy dyrektor anteny pozostaje w strukturach TVP

Krzysztof Zieliński związany jest z Telewizją Polską od grudnia 2021 r. Najpierw był kierownikiem w Ośrodku Dokumentacji i Zbiorów Programowych, a następnie zastępcą dyrektora ds. strategii i organizacji w Biurze Spraw Korporacyjnych. Jest też Pełnomocnikiem Zarządu Telewizji Polskiej ds. skoordynowania prac nad obsługą Igrzysk Europejskich Kraków - Małopolska 2023, Mistrzostw Europy w piłce nożnej UEFA EURO - Niemcy 2024 i Letnich Igrzysk Olimpijskich - Francja 2024. Wcześniej zaangażowany był również w przygotowanie transmisji Mundialu 2022 w Katarze. Nowy dyrektor TVP Sport jest managerem z 20 - letnim stażem. Przed rozpoczęciem współpracy z Telewizją Polską zarządzał międzynarodowymi projektami, doradzał polskim firmom technologicznym w realizacji projektów badawczo-rozwojowych, pełnił rolę eksperta Komisji Europejskiej w ocenie projektów technologicznych, a także zarządzał funduszem wczesnego etapu skoncentrowanym na marketingu w Internecie.Sebastian Staszewski jest dziennikarzem sportowym z ponad 15-letnim stażem. Był reporterem Polsat Sport, Interia.pl, Sport.pl, "Gazety Polskiej Codziennie", "Polski The Times" i "Futbol News". Współpracował także z BBC, TVN, "Wprost", "Super Expressem", Onet.pl czy Natemat.pl. Pełnił rolę korespondenta podczas mistrzostw świata w 2018 i 2022 roku, a także mistrzostw Europy w 2012, 2016 i 2021 roku. Jest autorem książki "Tajemnice Kadry" i współautorem książki "Peszkografia" - nagrodzonej tytułem Sportowej Biografii Roku 2022 i nominowanej do nagrody Best Stream Awards. Jest także scenarzystą filmów "Druga połowa" i "Wygrać marzenia".Nowe kierownictwo TVP Sport, poza bieżącą pracą nad przygotowywaniem transmisji najważniejszych wydarzeń sportowych (mistrzostwa Europy w piłce nożnej w Niemczech oraz Igrzyska Olimpijskie w Paryżu, które odbędą się w 2024 roku), rozwijaniem oferty programowej anteny, udoskonalaniem serwisu internetowego sport.tvp.pl i aplikacji mobilnej TVP Sport, planuje także, wykorzystując unikalne archiwa Telewizji Polskiej, przygotowanie nowoczesnych formatów dokumentalnych i publicystycznych, które przybliżą widzom kluczowe momenty historii polskiego sportu. W planach jest również rozszerzenie współpracy z oddziałami terenowymi Telewizji Polskiej.