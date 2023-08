Serial "Pati" jesienią w TVN

Łukasz Szewczyk

• Jesienią na antenie TVN zadebiutuje serialowy hit Player Original z Aleksandrą Adamską "Pati"

• W obsadzie pojawią się również Konrad Eleryk, Magdalena Walach, Ewa Gawryluk i Agnieszka Przepiórska

Trwa jeszcze sezon wakacyjny, tłumy turystów i gwar nad Bałtykiem, w takich okolicznościach poznajemy tytułową bohaterkę serialu - Pati, mieszkankę nadmorskiego miasteczka.Pati właśnie dowiaduje się, że w mieszkaniu, które zajmuje wraz z dwójką młodszego rodzeństwa i matką znowu odcięli im prąd i zalegają z czynszem. Niestety Julita, matka Pati, ucieka od odpowiedzialności w alkohol i narkotyki, spędza czas w barach i na parkiecie. W przeciwieństwie do niej, Pati ma ambicje. Złożyła papiery do szkoły gastronomicznej w Sopocie, czeka w nerwach na decyzję, czy zostanie przyjęta. Sony, lokalny dealer narkotykowy, zaczyna nękać Pati. Chce, by spłaciła długi matki. Pati odkrywa, że Julita próbowała zarobić pieniądze, handlując narkotykami. Spłaca dług matki wobec dealera, pomaga jej w tym Krystian, który podkochuje się w Pati. Julita ponownie idzie do Sony'ego po narkotyki.W obsadzie oprócz Aleksandry Adamskiej pojawią się też między innymi Konrad Eleryk (Krystian), Agnieszka Przepiórska (Julita, matka Pati), Natalia Wolska (Natalka, siostra Pati), Fryderyk Surowiec (Natanek, brat Pati), Ewa Gawryluk (Maria Sobotko), Marek Richter (Tomasz Sobotko), Magdalena Walach (Agata Rulewska), Tomasz Drabek (Marek Rulewski), Filip Gołąb ("Sony"), Grażyna Bułka (Wiesia), Ina Sobala (Majka), Marcin Sitek (Jacek), Ewa Telega (Mistrzyni) i Tomasz Schimscheiner (Wiktor Walicki).zadebiutuje na antenie TVN w poniedziałek 4 września 2023 roku. Premierowe odcinki emitowane będą w poniedziałki o godz. 21:35.Serial Player Original "Pati" okazał się najchętniej wybieranym formatem serwisu w maju. Produkcja z Olą Adamską w roli głównej znalazła się też na trzecim miejscu najpopularniejszych seriali pod względem zasięgu, zaraz za "Behawiorystą" i "Skazaną 2". Najnowszy serial Playera tylko w maju odtwarzany był przez jego użytkowników przez ponad 1,3 mln godzin. Produkcja przyciągnęła też do serwisu wielu nowych subskrybentów.Projekt "Pati" od początku rozwijany jest przez Zespół Produkcji Fabularnej. Scenariusz powstał we współpracy ze scenarzystkami serialu "Skazana". Za reżyserię odpowiada Bartek Ignaciuk ("Podatek od miłości", "Wielka woda"), a za zdjęcia Klaudiusz Dwulit ("Furioza"). Scenografią zajmuje się Maciej Fajst, kostiumami Katarzyna Baran, a charakteryzacją Jolanta Madejska-Witek. Za montaż odpowiedzialny jest Andrzej Kowalski PSM. Kierownikiem produkcji jest Przemysław Malec, a producentką Katarzyna Czarnecka ("Nieobecni", "Pułapka").Już jesienią Ola Adamska powróci jako "Pati" w trzecim sezonie "Skazanej". W nowej odsłonie pojawią się także znani ze spin-offu Konrad Eleryk i Grażyna Bułka.