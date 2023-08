Jesień w TV4. Trzy nowości: kulinarne show, "Pomóż mi" i "Krejzi Patrol"

Łukasz Szewczyk

Czwórka TV4

Jesienną nowością telewizyjnej Czwórki będzie program(sobota i niedziela, godz. 20.00, od 2 września), którego gospodarzem jest Mateusz Gessler. W każdym odcinku show zobaczymy rywalizację trzech par uczestników - małżeństw, rodzeństw lub par przyjaciół - o zwycięstwo i nagrodę pieniężną za najlepiej przyrządzone danie według przepisu prowadzącego. Na wstępie gospodarz zademonstruje uczestniczkom, jak wykonać potrawę. Panie nie będą mogły robić notatek ani towarzyszyć swoim partnerom podczas gotowania. Kiedy opuszczą studio, do akcji, w trzech zaaranżowanych kuchniach, wkroczą panowie. Każdy z mężczyzn będzie musiał przygotować danie jak najbliższe oryginału, w ściśle określonym czasie i pod dyktando swojej partnerki, obserwującej go na ekranie i porozumiewającej się z nim przez zestaw słuchawkowy. Oceny i punktacji gotowych potraw uczestniczki dokonają podczas degustacji z zasłoniętymi oczami, a na koniec swoje punkty przyzna także Mateusz Gessler. Format znany jest widzom już w ponad dziesięciu krajach, m.in. we Francji, Brazylii, Słowacji, Turcji, Tajlandii czy w Niemczech. W każdym z nich bije rekordy oglądalności.(poniedziałek-piątek, godz. 17.00, od 4 września) to nowy serial fabularno-dokumentalny opowiadający historie nastoletnich bohaterów i ich rodzin, w których przemilczane lub zbagatelizowane problemy doprowadzają do tragedii i przestępstw. Rozwiązaniem tych trudnych spraw i zagadek kryminalnych zajmują się policjanci z Wydziału do Walki z Przestępczością Przeciwko Mieniu i Przestępczością Nieletnich: Młodszy Aspirant Maciej Bryś i jego partner Starszy Aspirant Gustaw Żelazny. Poruszając najtrudniejsze tematy, serial pokazuje jednocześnie różne strony konfliktów i podpowiada, jak można je rozwiązać.Z kolei nowy serial(poniedziałek-czwartek, godz. 22.05, od 4 września) to zwariowana komedia, w której śledzimy losy duetu pechowych policjantów Dariusza (Alan Andersz) i Mariusza (Piotr Bułka) z małego posterunku w Krzemięcinie, towarzysząc im podczas codziennych patroli i interwencji oraz w pracy na komisariacie. Ich służba to zawsze najbardziej absurdalne, a niekiedy bardzo niebezpieczne interwencje.Z nowym sezonem powraca(poniedziałek-piątek i niedziela o godz. 21.00, od 4 września), czyli randkowy reality show, rozgrywający się w rajskiej scenerii hiszpańskiego Costa del Sol. Przez sześć tygodni widzowie śledzić będą perypetie pięknych, młodych i spragnionych miłości singli i singielek, kibicując rodzącym się na wyspie uczuciom i relacjom oraz miłosnej rywalizacji. Nie zabraknie niespodzianek, zaskakujących zwrotów akcji, dram i rozterek oraz zawirowań i zamieszania, jakie wnosić będą pojawiający się sukcesywnie nowi mieszkańcy willi oraz przeparowań, po których osoby bez partnera będą musiały opuścić program. W finale o wygraną walczyć będą pary, które zaskarbią sobie największą sympatię widzów. Widzowie za pomocą dedykowanej aplikacji mobilnej przez cały sezon mogą wpływać na to, co dzieje się w programie, a na koniec w głosowaniu wyłonią zwycięzców.Jesień w Czwórce to także nowy sezon programu(piątek, godz. 20.00, od 8 września), a w nim cała plejada gwiazd. Bohaterami odcinków tej serii będą: Zdolni i Skromni, Czesuaf, K2, Kabaret Rak, Kabaret A JAK! i Kabaret FiFa RaFa. Gospodarzem show jest lider Kabaretu Młodych Panów - Robert Korólczyk, któremu z wdziękiem i humorem towarzyszą utalentowane artystki z GLAM Quartet, zapewniające efektowną oprawę muzyczną: Barbara Szelągiewicz, Dominika Dołżyńska, Karolina Waścińska-Łukanowska i Agnieszka Kowalczyk.Do jesiennej ramówki z nowymi sezonami powracają także seriale(poniedziałek - piątek, godz. 19.00, od 4 września),(poniedziałek - czwartek, godz. 20.00, od 4 września) oraz programy(poniedziałek-czwartek, godz. 18.00, od 4 września),(niedziela, godz. 9.00, od 3 września) i(sobota, godz. 16.00, od 2 września).Dodatkowo telewizyjna Czwórka zyskała nowe logo i nową oprawę