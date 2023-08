Jesień w Polsat Box Go. Pięć premier polskich produkcji

Łukasz Szewczyk

• Najbliższe miesiące w Polsat Box Go to premiery polskich seriali premium - od komedii po thrillery psychologiczne.

"Rafi" / Fot. Polsat

"Krew" / Fot. Polsat

"Grzechy sąsiadów" / Fot. Polsat

"Swaci 2" / Fot. Polsat

"Rodzina na Maxa 2" / Fot. Polsat

W serwisie pojawi się komediowo-obyczajowy serial. Prowadzący beztroskie i bezproblemowe życie Rafi (Paweł Domagała) diametralnie się zmienia, gdy zostaje potrącony przez samochód. Dostaje szansę na nowe życie, gdy dwóch tajemniczych dżentelmenów - Dariusz (Olaf Lubaszenko) i Artur (Piotr Rogucki) - zakłada się o jego duszę. Wysłanniczka Dariusza Krystyna (Danuta Stenka) składa Rafiemu ofertę - może wrócić do żywych i nadać znaczenie swojemu dotąd mało wartościowemu istnieniu, jeśli będzie spełniać wyznaczone przez nią zadania."Rafi" to serial obyczajowy w reżyserii Bartka Prokopowicza. W obsadzie: Paweł Domagała, Zuzanna Grabowska, Olaf Lubaszenko, Danuta Stenka, Piotr Rogucki.Kolejna propozycja to. Laura (Vanessa Aleksander) wraca po latach do rodzinnego miasta w związku ze śmiercią swojej matki Marii (Małgorzata Foremniak). Ta nieplanowana wizyta budzi demony z przeszłości i rzuca nowe światło na rodzinne tajemnice, a samej Laurze każe szukać prawdziwego sprawcy śmierci ukochanej mamy. Intrygujące relacje, powracająca przeszłość i próba odpowiedzi na pytanie, ile jesteśmy w stanie zrobić dla osoby, która jest najważniejsza w naszym życiu, to wiodące motywy tej produkcji.Serial to pełen rodzinnych tajemnic thriller psychologiczny z trzymającą w napięciu fabułą w reżyserii Marcina Ziębińskiego. W obsadzie: Małgorzata Foremniak, Ireneusz Czop, Piotr Trojan, Vanessa Aleksander, Katarzyna Z. Michalska, Piotr Głowacki i Kamila Baar.Młode małżeństwo - Ewa i Piotr (Marianna Zydek, Michał Żurawski) - próbuje poradzić sobie z tragedią, znajdując wsparcie w nowych sąsiadach - Judycie i Szczepanie (Marta Żmuda-Trzebiatowska, Sebastian Fabijański). Choć wydawać się może, że sąsiedzi pochodzą z zupełnie innych światów, ich więzi zaczynają się zacieśniać.Serial w reżyserii Borysa Lankosza, znanego z takich produkcji jak "Ciemno, prawie noc" czy "Rewers", jest adaptacją bestselerowego thrillera holenderskiej autorki kryminałów Saskii Noort. W obsadzie: Marta Żmuda-Trzebiatowska, Marianna Zydek, Jowita Budnik, Michał Żurawski, Sebastian Fabijański oraz Mirosław Baka.w drugim sezonie będą kontynuacją przygód pochodzących z różnych środowisk dziadków walczących o atencję jedynej wnuczki. Zderzenie dwóch różnych światów - miejskiego i wiejskiego - jest bardzo trudne do pogodzenia. To historia pełna zabawnych sytuacji, z którymi zarówno Kwiatkowscy, jak i Gąsiorowie radzą sobie na różne sposoby. A w środku zamieszania jest ich 6-letnia wnuczka, rezolutna Maja."Swaci" to produkcja w reżyserii Kordiana Piwowarskiego. W obsadzie: Monika Krzywkowska, Mariusz Kiljan, Paweł Koślik, Beata Schimscheiner, Amelia Żuchowska, Elżbieta Romanowska, Dominika Gwit, Dariusz Toczek i Andrzej Niemirski.Wraca. Kontynuacja historii Karoliny i Maxa, których pomimo przeciwności i różnicy wieku połączyło szczere i szalone uczucie. W końcu doczekali się akceptacji otoczenia, a dzieci Karoliny pogodziły się z tym, że model ich rodziny nieco się zmienił i Max będzie ich ojczymem. Nic nie wskazuje na to, że nad głównymi bohaterami i ich przyjaciółmi zawisną czarne chmury."Rodzina na Maxa 2" to serial komediowo-obyczajowy w reżyserii Marty Karwowskiej i Marii Sadowskiej. W obsadzie: Anna Smołowik, Nikodem Rozbicki, Filip Orliński, Sonia Bohosiewicz, Ewa Kasprzyk, Grzegorz Małecki, Zofia Zborowska, Helena Sujecka, Zofia Świątkiewicz.