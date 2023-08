Cztery nowości jesienią w Polsacie. Doda show, bogate żony, wyspa pokus, serial "Teściowie"

Łukasz Szewczyk

• Polsat ogłasza ramówkę na jesień

• Wśród nowości nowe reality-show z Dodą i bogatymi żonami, randkowa wyspa pokus oraz serial "Teściowie"

Pierwsza jesienna nowość Polsat to reality-show(poniedziałek, godz. 20.04, od 4 września). Ekipa Polsatu towarzyszy gwieździe w przygotowaniach do serii ekskluzywnych koncertów. Zdjęcia z udziałem Dody, jej współpracowników i bliskich kręcone są między innymi w jej domu, w sali treningowej, tanecznej, w studiu, w hali, gdzie odbędzie się widowisko. W programie zobaczymy, jak wiele pracy artystka wkłada w przygotowania do swoich występów i... jak wiele kosztuje to ją samą i jej najbliższych. Doda już nie raz dała się poznać jako bezkompromisowa perfekcjonistka. Na planie bywa więc naprawdę gorąco. Nie zabraknie emocji, wzruszeń, być może nawet łez..Kolejna propozycja to(środa, godz. 20.05, od 6 września). Wielkie pieniądze, ogromne emocje, przyjaźnie, intrygi, a wszystko to w otoczeniu prawdziwego luksusu! Uczestniczki zostały wybrane w drodze castingu. Wszystkie odniosły ogromny życiowy sukces i na swoją pozycję zapracowały same. Są wśród nich kobiety biznesu z różnych branż - miedzy innymi kosmetycznej, hotelarskiej, medycznej, high-tech. Łączy je charyzma, pasja, z jaką podchodzą do swojej pracy i zamiłowanie do pięknych i drogich rzeczy. W programie występują: Anita Kuś-Munsanje, Magda Pyć-Leszczuk, Barbara Sobczak, Anna Szubierajska, Monika Żochowska, Sara Koślińska, Kasia Przydryga, Monika Goździalska i Anna Wrońska. Dwa finałowe odcinki poprowadzi Krzysztof Ibisz.(środa, godz. 21.05, od 6 września) wystawia na próbę relacje par poprzez oddzielenie ich od partnerów na tytułowej "wyspie pokus". Rozdzielone pary zamieszkają w dwóch oddzielnych willach, a uczestnicy będą otoczeni atrakcyjnymi singlami przeciwnej płci. W trakcie pobytu nawiązują nowe relacje, a ich wierność i zaufanie zostaną poddane poważnej próbie. Czy ich miłość okaże się wystarczająco silna, aby przetrwać pokusy i wyzwania, z jakimi będą się stykać? Czy rozstaną się i wrócą do domu sami? A może wrócą z wyspy z jednym z singli? Prowadzącym pierwszej edycji reality show jest dziennikarz, prezenter radiowy, producent i założyciel fundacji "Najsłodsi" Michał Figurski.Czwarta nowość to pełen humoru i zwrotów akcji serial komediowy(niedziela, godz. 22.10, od 3 września), pokazujący w krzywym zwierciadle współczesne obyczaje i stare jak świat konflikty pokoleniowe. Zabawę gwarantuje obsada: Joanna Kurowska, Jolanta Fraszyńska, Julia Wieniawa, Cezary Pazura, Cezary Kosiński, Ignacy Liss, Paweł Wawrzecki, Piotr Gąsowski, Małgorzata Rożniatowska, Krzysztof Tyniec, Magdalena Wójcik.Powrócą nowe sezony popularnych formatów, wśród nich 19. edycja kultowego show(piątek, godz. 20.05, od 1 września). Uczestnikami będą nowej edycji będą: Ewelina Flinta, Pola Gonciarz, Nick Sinckler, Kuba Szmajkowski, Jagoda Szydłowska, Magda Kumorek, Marcin Januszkiewicz, Jakub Gąsowski. Będą musieli zaśpiewać hity największych gwiazd muzyki i poddać się surowej ocenie jury.Jesienią zobaczymy już 8. sezon(wtorek, godz. 20.05, od 5 września) i tym razem będzie to liga Najlepszych z Najlepszych. Wystąpią zawodnicy, którzy byli najlepsi w poprzednich sezonach. Zwycięzca otrzymuje tytuł Wojownika Ninja oraz 150 tysięcy złotych. Dotychczas w Polsce nikomu nie udało się ukończyć toru finałowego i zdobyć nagrody.Nowy sezon(czwartek, godz. 20.05, od 7 września) z nową prowadzącą - Elą Romanowską. Ekipa Polsatu ponownie wyrusza w Polskę, aby odmienić dom, a często i całe życie najbardziej potrzebującym. Od września 2013 roku Polsat wyremontował prawie 300 domów, ale rodzin czekających na pomoc nadal jest wiele.Z nowym sezonem wrócą(czwartek, godz. 21.05, od 7 września). Wspólna przyszłość Ingi (Małgorzata Socha) i Łukasza (Piotr Janowski) stanie pod znakiem zapytania. Paweł (Bartek Kasprzykowski) nie uwierzy Sylwii (Natalia Lesz), która oskarżyła Ankę (Magdalena Stużyńska) o romans z Miłoszem (Bartosz Opania). Patrycja (Joanna Liszowska) będzie kontynuować walkę z bulimią. Choć zapewnia wszystkich, że panuje nad chorobą, prawda okaże się inna...(niedziela, godz. 20.00, od 10 września). Po sukcesach poprzednich edycji po raz trzeci Kabaret na Żywo w Polsacie przejmują Kabaret Moralnego Niepokoju i Kabaret Młodych Panów. W roli prowadzących wystąpią Robert Górski i Robert Korólczyk. W roku wyborczym satyrycy ze szczególną uwagą przyjrzą się polskiej rzeczywistości, a teksty będą powstawały na bieżąco, aby na gorąco odpowiadały na aktualne wydarzenia z kraju i ze świata. Nie zabraknie więc satyrycznego spojrzenia na naszą scenę polityczną, a także skeczów obyczajowych, które widzowie Polsatu uwielbiają.Jesienna ramówka to także nowe sezony(poniedziałek-piątek, godz. 17.00, od 4 września),(poniedziałek-piątek, godz. 17.00, od 4 września),(sobota, godz. 10.00, od 2 września),(niedziela, godz. 17.40, od 3 września).Wśród filmowych niespodzianek dla widzów m.in.: "Raya. Ostatni smok", "Wielki mur", "Szybcy i wściekli 5", "Lucy", "Uncharted", "Krudowie 2. Nowa era", "Jak ukraść Księżyc", "Mumia", "Minionki rozrabiają", "Gru, Dru i minionki", "Dziedzictwo Bourne'a", "Krucjata Bourne'a", "Jurassic World".