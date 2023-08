Czwórka i Szóstka z odświeżoną identyfikacją wizualną

Łukasz Szewczyk

• Dwa kanały telewizyjne Grupy Polsat Plus - Czwórka (TV4) i Szóstka (TV6) - 3 sierpnia 2023 roku odświeżają logo i oprawę.

• To kolejny etap procesu harmonizacji komunikacji całej Grupy, rozpoczętego w 2021 roku.

Jak informuje nadawca, nowa wizualizacja TV4 i TV6 służy uzyskaniu spójnej identyfikacji, przy jednoczesnym zachowaniu tożsamości tych kanałów. Symbolem każdego z nich pozostaje stanowiąca bazę logotypu cyfra, która otrzymała nową formę. Wykorzystano w niej charakterystyczną dla Grupy Polsat Plus czcionkę Display Font oraz różnokolorowe linie, które tworzą zarówno logo stacji, jak i podstawowy motyw oprawy graficznej, tzw. "skórę".Duże zmiany zaszły w warstwie kolorystycznej. Czwórka zyskała ciepłe, energetyczne barwy, utrzymane w tonacji pomarańczowej i czerwonej, podczas gdy Szóstka zaprezentuje się w żywych, soczystych odcieniach zieleni z czerwonym akcentem.Za opracowanie identyfikacji wizualnej TV4 i TV6 odpowiada Dział Produkcji Promocji Antenowej i Oprawy Telewizji Polsat.Zmiana oprawy łączy się ze wzmocnieniem jesiennej oferty programowej stacji . Jesienią na antenie Czwórki będzie można zobaczyć kolejne nowości, m.in. z udziałem największych gwiazd Polsatu. Mateusz Gessler poprowadzi nowe show "Para do gara. Ona mówi, on gotuje", Krzysztof Ibisz będzie nowym prowadzącym - obok Pawła Orleańskiego - programu "Łowcy skarbów. Kto da więcej", a Karolina Gilon po wakacyjnej przerwie powróci z nowym sezonem randkowego reality show "Love Island. Wyspa miłości".Swoją telewizyjną premierę będzie miał w Czwórce nowy serial komediowy "Krejzi Patrol" z Alanem Anderszem w jednej z głównych ról, a także serial fabularno-dokumentalny "Pomóż mi". Nie zabraknie nowych sezonów serialowych hitów Czwórki - "Policjantek i Policjantów" oraz "Sprawiedliwych - Wydziału Kryminalnego" - oraz takich programów jak "Łowcy skarbów. Kto da więcej", "Gwiazdy Kabaretu", "Galileo" czy "STOP Drogówka".Czwórka (TV4) i Szóstka (TV6) to ogólnopolskie i ogólnodostępne bezpłatne stacje z Grupy Polsat Plus, odbierane zarówno naziemnie, jak i na wszystkich platformach cyfrowych i satelitarnych oraz w sieciach kablowych. W naziemnej telewizji cyfrowej w Polsce Czwórka i Szóstka, podobnie jak Polsat, dostępne są na multipleksie drugim (MUX 2).