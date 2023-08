78. Festiwal Chopinowski na antenie radiowej Dwójki

Łukasz Szewczyk

78. Festiwal Chopinowski

Dusznicki festiwal jest jednym z najstarszych festiwali pianistycznych na świecie i zarazem najstarszym polskim festiwalem muzycznym. Pierwszy festiwal odbył się w sierpniu 1946 roku z okazji uczczenia 120. rocznicy koncertów charytatywnych 16-letniego Fryderyka Chopina. W swojej kilkudziesięcioletniej historii festiwal przeszedł znaczącą ewolucję - początkowo był imprezą krajową poświęconą wyłącznie twórczości Fryderyka Chopina, z czasem otworzył się na artystów z zagranicy i repertuar innych kompozytorów. Dla występujących artystów, Duszniki od początku były szczególnym i wymagającym miejscem, skupiającym zainteresowanie koneserów muzyki Chopina. Festiwal w Dusznikach zawsze był gwarantem najwyższego poziomu artystycznego i często miejscem pierwszych polskich występów przyszłych wielkich sław światowej pianistyki. Występowali tu przede wszystkim wybitni pianiści, ale też instrumentaliści innych specjalności, a ich nazwiska były magnesem dla melomanów. Również tegoroczny Międzynarodowy Festiwal Chopinowski zapowiada się niezwykle atrakcyjnie. Organizatorzy zadbali o to, by popołudniowe koncerty były szansą dla słuchaczy, by wysłuchać gry i poznać artystyczne osobowości "najlepszych spośród najlepszych" pianistów młodego pokolenia - zwycięzców wielu prestiżowych konkursów, jakie odbyły się w ciągu ostatnich miesięcy na świecie.Festiwal otworzy recital zwanego "czarodziejem dźwięku" Francesco Piemontesiego. Podczas kolejnych wieczorów wystąpią: Federico Colli, Lukas Geniušas, Yulianna Avdeeva, Anna Geniushene, Hina Maeda (skrzypce) i Kate Liu.Publiczność będzie miała okazję usłyszeć wiolonczelistkę Camillę Thomas grającą na oryginalnym instrumencie Antonia Stradivariego. Kompozycje Franchomme 'a znajdą się również w programie tego wyjątkowego koncertu.Słuchacze radiowej Dwójki mogą liczyć na transmisje i relacje Róży Światczyńskiej i Marcina Majchrowskiego. W piątek, 4 sierpnia transmisja recitalu Francesco Piemontesiego, laureata III nagrody Międzynarodowego Konkursu Pianistycznego im. Królowej Elżbiety w Brukseli. W programie koncertu Barkarola Fis-dur op. 60 Fryderyka Chopina, Preludia - zeszyt 2 Claude'a Debussy'ego oraz Sonata fortepianowa B-dur D 960 Franciszka Schuberta.W niedzielę, 6 sierpnia w "Letniej promenadzie" (godz. 19.00) retransmisja recitalu Kevina Chena - wybitnie 17-letniego pianisty z Kanady, zwycięzcy pięciu międzynarodowych konkursów, w tym Międzynarodowego Konkursu Pianistycznego im. Artura Rubinsteina w Tel-Awiwie.W piątek, 11 sierpnia o godz. 20.00 Program 2 Polskiego Radia zaprasza na transmisję koncertu kameralnego z udziałem triumfatorki ostatniego Międzynarodowego Konkursu Skrzypcowego im. H. Wieniawskiego w Poznaniu - japońskiej skrzypaczki Hiny Maedy oraz pianisty Michała Francuza.Transmisja koncertu finałowego z udziałem laureatki III nagrody Międzynarodowego Konkursu Chopinowskiego z 2015 r., amerykanki Kate Liu, laureatki nagrody Polskiego Radia za najlepsze wykonanie mazurków Chopina w sobotę, 12 sierpnia (godz. 20.00).Gośćmi studia plenerowego Programu 2. Polskiego Radia przy Dworku Chopina będą festiwalowi artyści: m.in. Francesco Piemontesi, Kevin Chen, Hina Maeda, Camille Thomas, Kate Liu, a także wielka osobowość polskiej pianistyki, prof. Lidia Grychtołówna, która na festiwalu poprowadzi kurs mistrzowski. W niedzielę, 6 sierpnia ze gośćmi plenerowej audycji "Cafe Muza" (godz. 10.00) będą: wybitna znawczyni życia i twórczości Fryderyka Chopina, prof. Irena Poniatowska oraz dyrektor artystyczny festiwalu prof. Piotr Paleczny. Radiowa Dwójka poświęci festiwalowi również dwie audycje z cyklu Chopin osobisty (niedziele 6 i 13 sierpnia godz. 16.00). Informacje o wydarzeniu pojawią się także w "Wiadomościach Kulturalnych", "Porankach Dwójki" oraz w audycji "Wybieram Dwójkę".